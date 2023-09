Il colosso di Seul ha implementato rapidamente l’aggiornamento di sicurezza di settembre 2023 nell’ultima settimana. I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Fold 4 sono gli ultimi telefoni e i primi pieghevoli a ricevere la patch di sicurezza di settembre 2023. Il nuovo upgrade è attualmente disponibile in Europa (potreste riceverlo già in queste ore anche nel nostro Paese).

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Z Fold 3 arriva con la versione firmware F926BXXS5FWH9, mentre il Samsung Galaxy Z Fold 4 riceve il nuovo aggiornamento con la versione firmware F936BXXS4DWHA. I pacchetti software ricevuti da questi telefoni contengono solo la patch di sicurezza di settembre 2023 che risolve oltre 60 problemi di sicurezza, quindi non aspettatevi di vedere nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni. Se possedete un Samsung Galaxy Z Fold 3 o uno Z Fold 4 in Europa, potete verificare subito la disponibilità del nuovo aggiornamento software. Per farlo, seguite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare anche un backup dei vostri dati, che altrimenti verrebbero persi senza possibilità di poterli recuperare in alcun modo.

Il device pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3 è stato lanciato con Android 11 integrato, mentre lo Z Fold 4 ha debuttato con Android 12 preinstallato. Entrambi i telefoni hanno ricevuto l’aggiornamento alla One UI 5.1.1 basato su Android 13 pochi giorni fa. Il nuovo software ha apportato numerosi miglioramenti al multitasking. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com