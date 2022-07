Tutto è pronto per il concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma. I fan potranno ritirare i vip pack dalle ore 12.00 presso la biglietteria di Piazza della Bocca della Verità mentre gli accrediti potranno essere ritirati dalle ore 17.00.

L’apertura delle porte è fissata alle ore 14.00, con priorità a coloro in possesso dei pacchetti Vip. Il concerto inizierà alle ore 21.00. Sono attese 70.000 persone, tanti sono i biglietti venduti per il concerto-evento sold out di Ultimo. In scaletta i suoi migliori successi e l’ultimo singolo, inno del tour negli stadi attualmente in corso, Vieni Nel Mio Cuore.

Chi fosse alla ricerca degli ultimi biglietti può fare riferimento alla piattaforma Fan Sale di TicketOne che garantisce la compravendita di biglietti tra fan a prezzo di costo. Per il concerto del 17 luglio 2022 restano validi i biglietti acquistati per la data del 18 luglio 2021, posticipata causa covid-19.

Di seguito il dettaglio degli orari, la mappa degli ingressi e le informazioni sugli oggetti vietati al concerto di Ultimo al Circo Massimo. Le info sulla scaletta sono invece disponibili qui.

Dopo il Circo Massimo, Ultimo è atteso allo Stadio San Siro di Milano il 23 e il 24 luglio.

Orari

BIGLIETTERIA – Presso Piazza della Bocca della Verità

RITIRO VIP PACK dalle ore 12.00

APERTURA BIGLIETTERIA ore 14.00

RITIRO ACCREDITI dalle ore 17.00

APERTURA PORTE VIP PACK ORE 14.00

APERTURA PORTE ORE 14.30



Inizio show: 21.00

Oggetti vietati

Non è possibile introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi o altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile. Non è possibile portare con sé pietre, coltelli, bottiglie, contenitori e oggetti di vetro, caschi, valigie. Gli animali non potranno accedere allo spettacolo. Gli ombrelli sono vietati ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi di puntali.

Vietato introdurre videocamere e macchine fotografiche tipo reflex, binocoli e cannocchiali.