70.000 i biglietti venduti per il concerto di Ultimo al Circo Massimo. Si sarebbe dovuto tenere il 18 luglio 2021 ma è stato posticipato di un anno a causa della pandemia che ha impedito il normale svolgimento degli eventi di grande portata. Tra questi l’intero tour negli stadi di Ultimo, in corso di recupero, e il suo concerto-evento al Circo Massimo di Roma che richiamerà 70.000 fan provenienti da tutta Italia.

Nella scaletta di Ultimo al Circo Massimo i suoi successi, quelli che gli hanno consentito di conquistare rapidamente il pubblico al punto da essere il più giovane artista ad esibirsi negli stadi e il più giovane al Circo Massimo. Un viaggio a ritroso nella sua carriera passando per 4 album e i successi sanremesi ma anche quelli rilasciati prima della partecipazione al Festival. Non mancheranno i medley, per condensare canzoni irrinunciabili, e gli ultimi singoli rilasciati in ordine di tempo come Buongiorno Vita e il singolo estivo Vieni Nel Mio Cuore.

Biglietti per Ultimo al Circo Massimo

Al concerto di Ultimo al Circo Massimo del 17 luglio 2022 sarà possibile accedere anche con i biglietti già acquistati per la data del 18 luglio 2021, senza la necessità di procedere ad alcun cambio.

Scaletta di Ultimo al Circo Massimo

La scaletta di Ultimo al Circo Massimo qui sotto è basata su quella delle tappe precedenti del tour di Ultimo nel 2022 e potrebbe subire variazioni.

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi