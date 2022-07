C’è un’ultima novità WhatsApp per i messaggi che scompaiono in automatico nelle chat già esistenti, molto interessante per evitare confusione e disordine all’interno delle conversazioni appunto. L’ultima beta Android scovata dall’informatore WABetaInfo mostra come gli sviluppatori stiano cercando di rendere più facile la vita di tanti utilizzatori del servizio, con un semplice settaggio. Cerchiamo dunque di capire quale sia l’apposita scorciatoia in dirittura d’arrivo.

L’immagine di apertura articolo parla abbastanza chiaro ma prima è necessario fare una premessa. Negli ultimi tempi, tra le novità WhatsApp introdotte, c’è stata quella per la quale (in automatico) tutte le nuove chat hanno i rispettivi messaggi pronti a scomparire dopo un determinato lasso di tempo fissato dall’utilizzatore (24 ore, 7 giorni o anche 90 giorni). Al contrario, su tutte le conversazioni preesistenti si è reso necessario ancora operare singolarmente scegliendo la propria opzione preferita di volta in volta. Ebbene, gli sviluppatori hanno appena lavorato per facilitare proprio questo aspetto. Nella schermata presente in questa pagina, viene messo in evidenza il link per operare contemporaneamente su più chat appunto. Se si preferisce, in pratica, eliminare i contenuti nella stragrande maggioranza delle conversazioni, sarà presto possibile farlo con una sola operazione.

Quanto mostrato oggi è presente solo nella beta Android del servizio ma è indubbio che sia in test e poi pronta ad arrivare anche per chi possiede un iPhone. Come al solito, tutte le novità WhatsApp hanno bisogno di un lungo periodo di test prima di essere implementate. Bisognerà dunque portare pazienza anche in questo caso specifico per godere del beneficio e perdere meno tempo prezioso. Di certo l’implementazione sarà utile per mettere ordine nelle conversazioni, anche per liberare prezioso spazio e comunque tenere a portata di schermo solo le informazioni più importanti e recenti in ogni caso.

