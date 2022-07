Gentleman Jack 3 potrebbe ancora esserci. Dopo la cancellazione, che ha colto tutti di sorpresa, la creatrice della serie Sally Wainwright offre speranza ai fan, furiosi e disperati per il mancato rinnovo. Il period drama, una co-produzione tra HBO e BBC, è basato sulla vera vita di Anne Lister, definita la prima lesbica moderna.

In un’intervista con RadioTimes.com, la Wainwright ha affermato che “c’è il desiderio di andare avanti con un bel po’ di persone”. Sulla scia della scelta di HBO di non continuare la sua partnership per una terza stagione, l’unica speranza per Gentleman Jack 3 sarebbe trovare “un altro partner che lo trasmetta in streaming a livello globale”. E promette che “tutte queste altre opzioni sono in fase di esplorazione”.

“Se la HBO fosse stata all’altezza, non ci sarebbero stati dubbi”, ha continuato, lanciando una frecciatina. “È stato uno spettacolo di grande successo in tutti i settori – ha avuto recensioni fantastiche, ha avuto un pubblico molto rispettabile e per di più ha avuto un impatto sulla comunità delle donne gay. Abbiamo la base di fan più straordinaria”.

In Italia, Gentleman Jack è andato in onda su LaF nel 2021 con la prima stagione. Il secondo e purtroppo ultimo ciclo di episodi è ancora inedito nel nostro Paese.

Proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista, Anne Lister è stata una donna rivoluzionaria. Si è distinta per le sue idee, andando contro la società del tempo e sposando una persona del suo stesso sesso. Viveva liberamente la sua sessualità, motivo per cui è stata soprannominata Gentleman Jack. Nata nel 1791 ad Halifax nel New Yorkshire, Anne Lister è ricordata soprattutto per i suoi diari, 7.720 pagine per 4 milioni di parole, un sesto delle quali criptate con un codice che mescola algebra e greco antico, decifrato solo negli anni Trenta del Novecento.

