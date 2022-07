Gentleman Jack cancellato da HBO dopo due stagioni. Così chiude i battenti il dramma inglese in costume, basato sulla vera vita di Anne Lister, definita la prima lesbica moderna.

In una dichiarazione, l’emittente statunitense ha detto: “HBO non andrà avanti con una terza stagione di Gentleman Jack. Quando abbiamo iniziato questo viaggio più di cinque anni fa, sapevamo che la creatrice della serie Sally Wainwright aveva una visione straordinariamente avvincente ed è stato estremamente gratificante vedere come il viaggio di Anne Lister abbia avuto risonanza con gli spettatori. Siamo incredibilmente grati a Sally, all’impeccabile Suranne Jones e Sophie Rundle, e all’intero cast e alla troupe per aver dato vita alla storia di Anne e Ann. Vorremmo anche ringraziare i nostri partner di BBC e Lookout Point per la loro collaborazione in due stagioni straordinarie.”

I fan sono su tutti le furie perché Gentleman Jack, con le sue tematiche, ha avuto un enorme impatto nella vita di molti di loro. Qualcuno ha accusato la rete di omofobia, qualcun altro ha cercato di vedere la notizia con più razionalità. Probabilmente la cancellazione è dovuta a tagli di budget da parte di HBO.

Proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista, Anne Lister è stata una donna rivoluzionaria. Si è distinta per le sue idee, andando contro la società del tempo e sposando una persona del suo stesso sesso. Viveva liberamente la sua sessualità, motivo per cui è stata soprannominata Gentleman Jack. Nata nel 1791 ad Halifax nel New Yorkshire, Anne Lister è ricordata soprattutto per i suoi diari, 7.720 pagine per 4 milioni di parole, un sesto delle quali criptate con un codice che mescola algebra e greco antico, decifrato solo negli anni Trenta del Novecento.

Tuttavia, potrebbe ancora esserci una speranza. Un portavoce della BBC ha detto a Metro.co.uk: “Siamo estremamente orgogliosi di Gentleman Jack, uno spettacolo che ha avuto un enorme impatto culturale, e stiamo discutendo con Sally su cosa fare dopo”. Non una conferma, ma la serie potrebbe trovare un’altra emittente in grado di trasmetterla con un altro ciclo di episodi.

In Italia, Gentleman Jack è andato in onda su LaF nel 2021 con la prima stagione.

