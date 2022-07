Una buona notizia apparente quella che ci consegna un numero davvero elevato di candidati ritenuti idonei al concorso Ripam 2293, di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte. Quanto trapelato nelle ultime ore, infatti, da un lato ci dice che ci sono buone probabilità di aver portato a termine una buona prova, ma allo stesso tempo conferma anche le sensazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni sul nostro magazine. Il test, evidentemente, era tutt’altro che impossibile e tanti presenti sono stati in grado di far registrare un buon voto. Questo comporta anche maggiore concorrenza, in vista della tanto attesa graduatoria.

Cresce l’attesa per la graduatoria del concorso Ripam 2293 dopo aver scoperto il numero di idonei

Per farvela breve, ogni supposizione ad oggi sarebbe frettolosa, in assenza di una graduatoria utile per mettere a fuoco il quadro generale sul concorso Ripam 2293. Tuttavia, quanto annunciato nel corso delle ultime ore ci dice che abbiamo poco meno di 19.000 candidati ritenuti idonei. Un numero enorme, visto che fino a due giorni fa le previsioni più pessimiste si assestavano tra gli 8.000 e i 10.000. Si tratta di un dato che, senza nulla togliere alla preparazione dei partecipanti, evidenzia un grado di difficoltà delle domande poste non così elevato.

Al di là di questa considerazione, inevitabile visto il trend generale, i valori riportati oggi 14 luglio ci dicono anche che per forza di cose si alzerà la soglia minima richiesta per rientrare in un discorso del genere. Se in un primo momento si è ipotizzato che il punteggio minimo per aver successo al concorso Ripam 2293 fosse compreso tra il 28 ed il 29, ora possiamo dire tranquillamente che sotto una valutazione finale che oscilla tra il 29 ed il 30 ci siano poche possibilità di esito positivo. Forse più tendente al 30.

Come ribadiamo da giorni, sono solo supposizioni per ora, ma è chiaro che quanto raccolto sul concorso Ripam 2293 ci consegni una tendenza molto chiara su come sia andata la prova.