Ci sono ancora molti nodi da sciogliere per quanto riguarda il concorso Ripam 2293, soprattutto per quanto riguarda i tempi di uscita della graduatoria finale, oltre alle ipotesi che vengono avanzate in questo momento sulla soglia minima che doveva essere raggiunta per rientrare in un discorso di questo tipo in vista dell’ammissione. Provando a seguire le varie discussioni che si susseguono nelle community di settore, come ribadito lo scorso fine settimana con un altro articolo, allo stato attuale possono essere avanzate solo ipotesi che lasciano il tempo che trovano. Previsioni, in sostanza, legate ad una tendenza di voto.

Riscontri sulla soglia minima potenziale per concorso Ripam 2293, in attesa della graduatoria definitiva

Morale della favola? Se da un lato pare che per avere più possibilità di aver superato il concorso Ripam 2293 sia necessario raggiungere un voto compreso tra il 27 ed il 28, al contempo credo sia doveroso soffermarsi su tutte le precisazioni del caso. Ribadiamo, per evitare di creare il panico tra i candidati che non hanno raggiunto la soglia del 27, che si tratta di una previsione astratta e che, solitamente, sui social sono gli utenti ad aver ottenuto un buon voto a rendere pubblica la propria valutazione.

Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché possa risultare un pochino più bassa la quotazione da raggiungere per rientrare in questo discorso. La speranza, per spazzare via tutti i dubbi del caso, è che la graduatoria del concorso Ripam 2293 possa essere resa pubblica nel più breve tempo possibile. A prescindere dal fatto che l’esito possa essere positivo o negativo per il candidato finale, sapere come siano andate le cose rappresenterà comunque un sollievo.

Vedremo quando ci saranno informazioni ufficiali e definitive per quanto concerne la graduatoria del concorso Ripam 2293, di cui tanto si parla oggi.

