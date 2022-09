Arrivano novità importanti in queste ore per tutti coloro che hanno fatto i conti con un’anomalia connessa al tanto discusso concorso RIPAM 2293. In piena estate, anche sul nostro magazine, abbiamo evidenziato che un numero elevato di candidati fosse stato in grado di superare la prova, al punto da rendere necessario un aggiornamento della soglia di sbarramento. Le anomalie, però, pare non si siano fermate al suddetto fattore, alla luce di un clamoroso errore in fase di preparazione del questionario. Ecco perché da un po’ di tempo a questa parte si parli tanto di ricorsi per chi non ce l’ha fatta.

Tutti i dettagli sul ricorso per il concorso RIPAM 2293 saltando lo step su Formez oggi

Nello specifico, il TAR del Lazio ha dato ragione a chi ha messo nero su bianco per il ricorso sul concorso RIPAM 2293. Tutto nasce dal quesito relativo al sinonimo di “honest”. Pare che la risposta segnalata come corretta dall’Amministrazione fosse in tutto e per tutto sbagliata, avendo presentato un errore grammaticale. O se vogliamo di digitazione. Già, perché la parola esatta era “Truthful“, che si scrive con una sola “l”. Al contrario, nel suddetto questionario abbiamo trovato l’occorrenza con due “l”, che a conti fatti non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese.

Come riportato da Concorsi-pubblici, ci sono due elementi che vanno presi in considerazione. Da un lato, abbiamo il fatto che la scadenza per i ricorsi, a prescindere dal fatto che passiate o meno su Formez, sia fissata entro il prossimo 7 ottobre. Al contempo, chi è interessato a procedere in questa direzione può inviare oggi stesso un messaggio di posta elettronica, con allegato il questionario per chiedere informazioni in ottica ricorso per il concorso RIPAM 2293.

In questo modo, otterrete anche una valutazione del questionario gratuita. Per il ricorso sul concorso RIPAM 2293, a tal proposito, occorre utilizzare l’indirizzo ricorsi@concorsi-pubblici.org.