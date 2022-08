Occorre fare necessariamente chiarezza per tutti coloro che sono alla costante ricerca di informazioni relative al concorso Carabinieri 2022 qui in Italia, se non altro perché nel corso dei prossimi mesi dovremo concentrarci su ben cinque bandi. Dunque, dopo aver analizzato più da vicino alcune specifiche inerenti il concorso INPS, come avrete notato attraverso il nostro articolo delle scorse settimane, oggi 20 agosto è di cruciale importanza capire come andranno le cose nei prossimi mesi. In questo modo, infatti, eviteremo di farci trovare impreparati al momento giusto.

Cosa dobbiamo sapere sul concorso Carabinieri 2022: le date di uscita dei cinque bandi in Italia

Allo stato attuale, quali sono le certezze che possiamo nutrire in merito al concorso Carabinieri 2022? Fondamentalmente, dando uno sguardo in rete all’interno dei canali ufficiali, è sicuro soltanto il periodo in cui assisteremo all’uscita dei vari bandi. In ordine di tempo, avremo dapprima il lancio del bando per il concorso l’accademia dei Carabinieri, visto che ad oggi è prevista la pubblicazione tra dicembre 2022 e gennaio 2023. Successivamente, sarà la volta del concorso come Maresciallo dei Carabinieri, con appuntamento in questo frangente fissato a febbraio 2023.

Il terzo slot è riservato al concorso Carabiniere semplice, visto che qui il bando dovrebbe essere distribuito tra aprile e maggio 2023. Infine, attenzione AUFP Carabinieri, anche se al momento non abbiamo notizie in grado di darci punti di riferimento temporali per coloro che sono interessati anche questa eventualità. Probabile, comunque, che si arrivi alla stagione estiva.

In attesa di ulteriori dettagli sul concorso Carabinieri 2022 e sui primi appuntamenti previsti dal calendario, dunque, occorre fare molta attenzione ai riscontri preliminari emersi fino a questo momento qui in Italia. Appena ci saranno altre informazioni utili per tutti, le condivideremo immediatamente sul magazine.