Si torna a parlare con insistenza del concorso Agenzia delle entrate 2023, dopo alcune settimane di silenzio. Già, perché tutto il discorso si era momentaneamene arenato, al punto che anche noi non ci concentravamo da tempo sulla questione stando al nostro ultimo pezzo a tema. Cosa possiamo aspettarci durante la stagione primaverile di quest’anno? Effettivamente qualcosa si muove ed è arrivato il momento di concentrarsi sulle prime dritte per i candidati. Focus sulle tempistiche, ma anche sui settori per i quali pare esserci ricerca in questo particolare momento storico.

Primi riscontri sul concorso Agenzia delle entrate 2023: cosa succede nei prossimi mesi

Dunque, se siete interessati al concorso Agenzia delle entrate 2023, potrebbe tornarvi utile qualche informazione di massima raccolta qui in Italia oggi 23 marzo. Nello specifico, la situazione dovrebbe sbloccarsi a partire dal mese di maggio. In linea di massima, possiamo dire che la ricerca sia aperta per numerose figure, tra cui funzionari per le attività amministrativa e tributaria, per i quali dovrebbero essere assegnati nel corso dei prossimi mesi circa duemila nuovi posti assegnati. Resta da capire se, in questo caso, si partirà effettivamente nei prossimi 45-60 giorni.

A queste figure appena citate, con il concorso Agenzia delle entrate 2023 dobbiamo aggiungere anche l’opportunità che dovrebbe presentarsi per qualcosa come mille geometri e ingegneri che sono specializzati sul fronte catasto. A completare il quadro, poi, abbiamo un elevato numero di specialisti di analisi dati, esperti legali e di fisco internazionale. Impossibile al momento determinare un calendario per capire quando ci saranno i singoli concorsi, ma a stretto giro dovrebbero essere forniti tutti i dettagli del caso ai candidati interessati.

Da maggio, dunque, inizieranno settimane caldissime sul fronte del concorso Agenzia delle entrate 2023. Che idea vi siete fatti in merito?

