C’è un’interessante novità in sviluppo per lo stato WhatsApp ossia la possibilità di creare una nota vocale per arricchirlo. Si tratterebbe di un semplicissimo ma magari efficace audio che andrebbe a sostituire un testo o un’immagine con la quale siamo soliti aggiornare la funzione quotidianamente o più di rado.

La comparsa di uno stato WhatsApp “vocale” è stata ritrovata nella versione beta del servizio per Android, siglata come la 2.22.16.3 sul Play Store. A notare l’implementazione degli sviluppatori è stato il solito informatore WABetaInfo, mai avaro di dettagli sulle prossime funzioni in arrivo. A lui si deve anche la schermata visibile nell’immagine di apertura articolo: quest’ultima mostra proprio come si potranno inserire note vocali negli stati a proprio piacimento.

Attualmente, quando si decide di pubblicare uno stato WhatsApp, si hanno a disposizione un paio di comandi per farlo. Il primo è quello che prevede di scrivere un testo e il secondo si riferisce alla possibilità di usare la fotocamera per immortalare un momento o magari caricarlo dalla galleria. Accanto a queste due opzioni, sarà presto possibile anche trovare quella con l’icona simbolica del microfono. Selezionandola, si potrà certamente registrare un audio nell’immediato, per poi associarlo al proprio profilo. Per il momento non abbiamo altri dettagli sulla funzione ma appare plausibile che alla nota vocale si possa associare anche solo uno sfondo, una emoji o qualche altro elemento basilare. Di certo, le prossime beta ci sveleranno qualche altro elemento al riguardo.

Il fatto che la novità per lo stato WhatsApp vocale sia apparsa per il momento solo nella beta Android del servizio non deve far nascere dubbi sull’implementazione della stessa funzione anche per gli iPhone. La feature non mancherà per nessuno dei due sistemi operativi, anche se non ne conosciamo ancora i tempi esatti di distribuzione (magari non proprio brevi).

