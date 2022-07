Con un giorno di anticipo è già disponibile una selezione di album musicali in offerta per il Prime Day 2022, con un assortimento tra artisti italiani e internazionali. Il Prime Day 2022 inizierà domani, martedì 12 luglio, e durerà fino a mercoledì 13 luglio. Da oggi lunedì 11 luglio, tuttavia, è possibile acquistare alcuni dischi in offerta.

Sfera Ebbasta – Rockstar (Edizione Autografata in esclusiva, 2018)

Con Rockstar Sfera Ebbasta sdogana definitivamente la trap in Italia grazie a canzoni entrate nella storia come la title-track, Ricchi X Sempre, Cupido e l’edizione Popstar con la super hit Happy Birthday.

Ennio Morricone – Colonne Sonore 1964-2015/2 (2022)

Un maxi volume di 14 CD raccoglie le migliori colonne sonore di Ennio Morricone, da Il Mio Nome è Nessuno (Main Title) a Cinema Paradiso, ma anche Theme Of Pazuzu (The Exorcist II) e Uccellacci E Uccellini.

Rammstein – Mutter (2001)

Mutter è il disco della rottura e dell’evoluzione dei Rammstein. Spinto da singoli entrati nella storia come l’intensa Mein Herz Brennt e l’esplosiva Feuer Frei!, oggi fa parte di una delle tante pietre miliari del rock e del metal. Con questo disco la band di Till Lindemann ha conquistato il mondo, con un piede nell’originario tanz metal e lo sguardo verso il metal universale.

Oasis – (What’s The Story) Morning Glory (1995)

La storia del rock passa anche per gli Oasis, specialmente dal loro secondo disco: (What’s The Story) Morning Glory è l’album di Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Roll With It, della title-track e di Champagne Supernova.

Queen – The Works (1984)

Con The Works i Queen dimostrarono che esisteva un prima e un dopo Hot Space e ritornarono nel rock più puro con Hammer To Fall, con il pop più estremo di Radio Ga Ga e con la hit perfetta come I Want To Break Free.

