Focus sulle migliori offerte Amazon Prime Day per iPhone oggi. In vista del Prime Day di Amazon ci sono davvero tante offerte interessanti che riguardano i dispositivi Apple, è l’occasione giusta per avere tra le mani un iPhone desiderato da tempo ad un prezzo nettamente più conveniente. Vediamo a questo punto quali sono le migliori offerte Amazon Prime Day per iPhone. Abbiamo adocchiato principalmente due modelli che si ritrovano ad un costo molto interessante come l’iPhone 12 azzurro da 64GB e l’iPhone 11 verde da 64GB. Per quanto riguarda il primo modello, il famoso sito di e-commerce propone uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 839 euro, arrivando ad un costo finale di 699 euro.

Analizziamo più da vicino le migliori offerte Amazon Prime Day per iPhone disponibili oggi

Altre offerte, dunque, rispetto a quelle analizzate in queste ore. Il modello in questione è di colore azzurro e si presenta con una memoria interna da 64GB che può essere sufficiente per gestire i vari file che si hanno solitamente sul proprio smartphone. La disponibilità su Amazon è immediata non vi sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione ed in poche ore potrà arrivare comodamente a casa vostra. Inoltre c’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis.

Questo iPhone 12 azzurro da 64GB fa parte delle migliori offerte Amazon Prime Day per iPhone, ma a fargli compagnia c’è anche il modello dell’anno precedente, l’iPhone 11 verde da 64GB. In questo caso parliamo di uno smartphone un po’ più datato, ma che comunque si ritrova con un comparto tecnico di tutto rispetto, insomma ancora piuttosto attuale. Altro tassello, dunque, sulle migliori offerte Amazon Prime Day per iPhone oggi.

Approfondendo tale offerta si nota come sia stato effettuato uno sconto del 15% sul prezzo consigliato in precedenza di 619 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 524 euro. Anche in questo caso la disponibilità è immediata con consegna gratuita e rapida, potrebbe insomma arrivare nelle vostre case nel giro di 24 ore. La transazione è sicura e si può sempre optare per il pagamento a rate grazie a Cofidis. Ecco quindi le migliori offerte Amazon Prime Day per iPhone da tenere sott’occhio quest’oggi. Insomma, attenzione alle migliori offerte Amazon Prime Day per iPhone oggi.

