L’attore Evan Ellingson è morto all’età di 35 anni. Il suo corpo è stato trovato nel letto della sua casa a Fontana, in California. L’annuncio è stato dato dal padre dell’attore, che ha parlato a Tmz, raccontando che suo figlio in passato era stato in un istituto per recuperare da problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti, ma che nell’ultimo periodo stava migliorando. Sono tuttavis ancora da accertare le cause del decesso. Ellingson lascia una figlia, Brooklyn, nata nel 2008.

Classe 1988, Evan Ellingson era considerato un vero e proprio ragazzo prodigio nel mondo del cinema. Aveva ottenuto la notorietà giovanissimo grazie ad alcuni ruoli in serie TV di successo e per la sua interpretazione nel film di Clint Eastwoon del 2006, Lettere da Iwo Jima.

In televisione è apparso, da adolescente, in due episodi di MADtv e in General Hospital. Successivamente ha lavorato in Selvaggi, Bones, 24, State of Mind e CSI: Miani.

Fonte immagine: X

