Ben prima del previsto, lo spin-off di Stranger Things inizia a prendere forma. Non solo il progetto è già in cantiere, pur non avendo ancora un titolo ufficiale, ma sarà anche una novità assoluta rispetto alla serie originale, che si concluderà con la prossima quinta stagione.

Questo è l’obiettivo dei fratelli Duffer, che lo spin-off di Stranger Things non risulti qualcosa di già visto: creare un universo narrativo nuovo, in qualche modo legato al precedente, ma decisamente non incentrato sugli stessi personaggi.

Parlando dello spin-off di Stranger Things, i due registi e showrunner hanno confermato che sarà “diverso al 1000%” rispetto a quanto visto finora nello show. “Non sarà un seguito… Ho letto queste voci secondo cui ci sarà uno spin-off su Eleven, che ci sarà uno spin-off su Steve e Dustin o che sarà un altro ‘numero’“, hanno recentemente detto i Duffer Brothers al podcast Happy Sad Confused, secondo quanto riportato da DigitalSpy.com.

Ebbene non è questo lo spin-off di Stranger Things che hanno in mente: “Non ci interessa perché abbiamo già fatto tutto questo. Abbiamo passato non so quante ore ad esplorare tutto questo. Quindi sarà molto diverso“. Inoltre, potrebbero non essere i Duffer a portare la nuova storia sullo schermo, desiderosi di sperimentare altro dopo cinque stagioni sullo stesso progetto: “Speriamo di trovare la persona giusta a cui passare il testimone mentre continuiamo a fare nuove cose“.

Lo spin-off di Stranger Things non ha dunque ancora un titolo né una storia, ma sicuramente non ricalcherà l’originale espandendo le storie di singoli personaggi. Niente effetto dejà-vu, per fortuna.

