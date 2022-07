Piovono reazioni WhatsApp, è proprio il caso di dirlo. Non sono più a nostra disposizione solo le 6 di default che finora abbiamo trovato nell’app di messaggistica, associate ai singoli messaggi. Tutto il catalogo di emoji del servizio che pure abbiamo a portata di mano nelle chat è pronto per essere utilizzato a nostro piacimento.

Dell’ampliamento delle reazioni WhatsApp a tutte le emoji finora conosciute se ne era parlato già nelle scorse settimane. Il ben informato WABetaInfo aveva anticipato che la novità era in via di sviluppo e sarebbe stata resa presto disponibile, già in estate. Ora è stato il team WhatsApp, attraverso il suo canale Facebook, a ufficializzare la nuova possibilità proprio nelle scorse ore. Da questo momento in poi, sia gli utenti Android che i possessori di iPhone potranno cominciare ad utilizzare qualsiasi emoji per reagire ad un contenuto in chat. La novità è in distribuzione e potrebbe tardare un po’ per alcuni utenti ma giungerà gradualmente a tutti.

Come inserire qualsiasi reazione WhatsApp

Veniamolo al nocciolo della questione. Visto che si potrà inserire una qualsiasi reazione WhatsApp associata ad un testo, una foto o un video, come sarà possibile farlo? Accanto alle 6 reaction finora note e in evidenza quando si seleziona un contenuto, ci sarà in bella mostra un segno “+”. Una volta scelto il comando, si avrà accesso alle molteplici emoji del servizio, così come già divise nelle comuni schede.

Le potenziali reazioni WhatsApp vanno di pari passo con le emoji che, di volta in volta, saranno messe a disposizione del servizio. Ogni volta che si aggiornerà il catalogo delle emoticon, tutte le nuove entrate saranno utilizzabili dagli utenti, senza alcuna limitazione. Insomma, tra faccine buffe, oggetti di qualsiasi tipo ci sarà davvero da essere creativi e dare libero sfogo alla propria voglia di comunicare.

