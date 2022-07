Non ci sono ancora notizie ufficiali e definitive, in riferimento ad una premessa doverosa per tutti coloro che sono in attesa della graduatoria sul concorso Ripam 2293. Non conosciamo ancora le tempistiche, visto che in situazioni simili intervengono sempre mille variabili che potrebbero differenziare la situazione rispetto ad un’altra prova. Detto questo, i candidati possono farsi un’idea su quello che dovrebbe avvenire a medio termine, considerando il fatto che in tanti stanno rendendo pubblici i propri voti finali. Soprattutto attraverso sondaggi sui social, coi quali possiamo integrare quanto portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri con altro articolo.

Cosa dobbiamo aspettarci sulla graduatoria su concorso Ripam 2293: scenari possibili ad oggi

Allo stato attuale, quali sono le informazioni raccolte fino a questo momento sulla graduatoria riguardante il concorso Ripam 2293? Nelle ultime ore, mi sono imbattuto in un sondaggio su Facebook al quale fino a pochi minuti fa avevano votato 1580 persone. Tra coloro che hanno risposto al quesito, utile per iniziare a farsi un’idea su quale sia l’andamento generale del concorso, abbiamo il 14% (circa 221 persone) che ha un voto maggiore uguale a 28. Insomma, allo stato attuale abbiamo già 220 persone che stanno sopra il 28 su 1500 votanti.

Inutile dire che siamo al cospetto di dati che lasciano il tempo che trovano. Tendenzialmente, in questi casi, si risponde soprattutto dopo aver ottenuto un buon voto, ma è chiaro che la tendenza ci porti ad un potenziale innalzamento della soglia per il superamento del concorso. Ne sapremo di più a medio termine, ma come detto anche in questo caso non abbiamo elementi chiari per fornirvi tempistiche.

Vi terremo aggiornati appena si avranno ulteriori riscontri sul tanto discusso concorso Ripam 2293, sperando che tutti possano avere le risposte che cercano e che meritano in tempi consoni.