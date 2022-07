Sono passati quasi 2 anni da quel dibattito e un anno soltanto dall’ospitata al podcast Muschio Selvaggio. Le nuove dichiarazioni di don Alberto Ravagnani contro Fedez riaccendono le luci sul confronto tra il sacerdote e il rapper. Il religioso di Busto Arsizio è stato intervistato dal Corriere Della Sera e ha fatto nuove rivelazioni.

Le origini della polemica

Il rapporto tra Fedez e la Chiesa – e più in generale tra il rapper e la religione – non è mai stato pacifico. 2 anni fa, tal proposito, Federico Lucia ha pubblicato il singolo Roses in collaborazione con Dargen D’Amico e in un verso cantava: “Meglio bimbe di Conte che bimbi dei preti“.

Su questa frase si era concentrato don Alberto Ravagnani che aveva tacciato il rapper di qualunquismo in uno dei tanti video postati sui social dal canale Instagram in cui comunicava con i suoi fedeli costretti al lockdown. La risposta di Fedez non si era fatta attendere, e i due – attraverso le storie Instagram – avevano promesso un incontro costruttivo per dibattere sull’argomento in maniera pacifica.

Da quel confronto si passò a una puntata di Muschio Selvaggio, poi più niente.

Don Alberto Ravagnani contro Fedez

In una lunga intervista rilasciata al Corriere Della Sera don Alberto Ravagnani ha raccontato la sua grande vocazione. Don Alberto, infatti, è un religioso molto presente sui social.

“I social sono uno strumento utile per fare quello di cui mi occupo tutti i giorni: parlare di Dio. Non significa mondanizzarsi cambiare il linguaggio che usiamo per raggiungere i giovani”.

A quel punto, don Alberto viene incalzato sul rapporto con Fedez. Dopo quello scambio avvenuto attraverso le storie su Instagram, i due non si sono più incontrati. Un epilogo che don Alberto vive con un po’ di amarezza, specialmente per la versione – secondo il religioso – raccontata da Fedez tempo dopo.

Il rapper, infatti, avrebbe accusato don Alberto – “don Rava” per i suoi fedeli più affezionati – di averlo tartassato troppo. Ecco le parole di don Alberto Ravagnani contro Fedez:

“Lui improvvisamente mi ha bloccato, senza spiegazioni e senza avvisarmi. Mi ha accusato di averlo ‘tartassato’ di messaggi, cosa non vera: non gli ho mai scritto. Mi sono interrogato sul senso del gesto: come personaggi pubblici, l’impossibilità di poter interagire è una forma di censura. Ha deciso di tenere chiusa la porta per evitare di continuare ad avere confronti con me”.

Per il momento Fedez non ha replicato alle accuse.

