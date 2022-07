Purtroppo il servizio Aruba PEC non funziona a dovere per tutti oggi 11 luglio. In questo lunedì di quasi metà mese, il servizio di posta elettronica certificata mostra delle anomalie per chi avrebbe la necessità di consultare i suoi messaggi ma anche di inviarne di nuovi, quasi sempre per motivi lavorativi e dunque impellenti. Le difficoltà non sono da sottovalutare, vale la pena dunque esaminarle, così come fornire i contatti di assistenza esatti per ottenere il giusto supporto.

La tipologia di errore

In che modo Aruba PEC non funziona oggi 11 luglio? La prima cosa da dire è che, almeno al momento di questa pubblicazione, non siamo al cospetto di un vero e proprio down totale del servizio. Piuttosto si registrano difficoltà di consultazione della propria casella di posta elettronica per alcuni, nonostante svariati tentativi. Volendo quantificare il numero di segnalazioni di problemi, possiamo ricorrere alla piattaforma Downdetector che mette in evidenza, subito dopo le ore 11:30 odierne, i primi picchi di un centinaio di anomalie per il servizio di messaggistica certificata.

La situazione è in continuo divenire. Sempre per il momento, da parte della stessa Aruba non sono giunte comunicazioni che chiariscano la vera natura del disservizio e dunque neanche eventuali indicazioni su una più o meno rapida soluzione dei malfunzionamenti.

I canali assistenza

Proprio perché Aruba PEC non funziona in questo lunedì di mezza estate, è possibile rivolgersi a due canali di supporto telefonico dedicato ai clienti dei servizi di posta certificata e non solo. Chiamando i recapiti ufficiali +39 0575 0505 e

+39 02 500 41 305 si avrà la certezza di ottenere subito la risposta al proprio problema, visto che il contact center è attivo 7 giorni su 7 e anche 24 ore su 24. Altri canali pure attivi durante gli orari lavorativi e magari un po’ meno immediati nei feedback sono i profili social del fornitore di servizi presenti su Facebook e Twitter.