Mentre The Royals è appena arrivata su Netflix, dopo la cancellazione dello scorso anno a causa dello scandalo che ha travolto il suo creatore, una delle sue protagoniste è convolata a nozze: Alexandra Park ha sposato il fidanzato James Lafferty, con cui aveva annunciato il fidanzamento oltre un anno e mezzo fa, con una cerimonia sull’isola hawaiana di Oahu.

L’attrice della dramedy The Royals, interprete della principessa Eleanor per quattro stagioni, ha iniziato a frequentare James Lafferty nel 2015: i due, oggi rispettivamente 33 e 36 anni, si sono incontrati proprio sul set dell’ultima serie di Mark Schwahn, che era stato showrunner e creatore anche di One Tree Hill. Accusato di molestie da attrici e collaboratrici su entrambi i set, il produttore è stato poi licenziato e si è visto cancellare la serie su una fittizia famiglia reale inglese, rimasta senza un finale.

Lafferty ha diretto diversi episodi di The Royals prima che lo scandalo travolgesse la produzione: la relazione con l’attrice australiana è nata proprio durante il loro incontro sul set, per divenire pubblica solo tre anni dopo. Nel settembre 2020 la coppia ha annunciato il fidanzamento e l’anno successivo è apparsa nella serie Hulu Everyone Is Doing Great, interpretando proprio marito e moglie.

Sia la star di The Royals che il suo compagno sono sempre stati molto riservati e anche la cerimonia di nozze, a quanto pare, è stata molto low profile. Alcune immagini della festa sono trapelate in rete grazie all’amica della coppia Hatty Preston, a sua volta attrice: “La nostra Parky ha sposato Lafferty. E queste sono le foto ufficiali del matrimonio di Mario Testino” ha scherzato l’invitata, pubblicando foto sfocate e decisamente amatoriali. Tra gli altri ospiti della cerimonia, l’attore Stephen Colletti di One Tree Hill, con cui Lafferty e Park hanno lavorato in Everyone Is Doing Great, e Tom Austen di The Royals, che ha interpretato il fidanzato della principessa Eleanor nella serie inglese.

