Sta circolando e non poco un nuovo messaggio Guarda cosa ho trovato su Facebook. Direttamente su Messenger e dunque tra le comunicazioni private, diversi iscritti al social stanno visualizzando una nota di questo tipo già diffusa in passato ma comunque pericolosa. Si tratta di una minaccia che nasconde di certo un virus in cui molti potrebbero incappare.

La tipologia di minaccia

Il messaggio Guarda cosa ho trovato giunge tra i messaggi privati del proprio profilo Facebook proprio nella forma evidenziata nell’immagine di apertura articolo. Al testo brevissimo fanno seguito un paio di emoji divertite che potrebbero lasciare intendere che quanto proposto sia esilarante, magari anche imbarazzante per il destinatario. Segue ancora un collegamento solo all’apparenza riferito alla piattaforma social TikTok. Qui si annida il vero pericolo. Il link altro non è che la minaccia vera e propria ossia l’incipit del download di un virus che infetterà il proprio dispositivo.

Come comportarsi

Anche la Polizia Postale italiana ci mette in guardia in questi giorni dal pericolo rappresentato proprio dal messaggio Guarda cosa ho trovato. Il rischio di contrarre un virus dando peso alla comunicazione è dietro l’angolo ma facilmente aggirabile. L’unico modo per installare il malware resta quello di utilizzare il collegamento e dunque dando il via alla sua installazione. Al contrario, non seguendo l’istruzione fornita non potrà accadere nulla e i propri dispositivi saranno salvi.

Come già detto, non è la prima volta ma non sarà neanche l’ultima che una simile minaccia appare in Facebook Messenger. Sarebbe dunque il caso di tenere alta la guardia da comunicazioni identiche o molto simili nell’immediato futuro. Se il proprio profilo è risultato essere già destinatario di tentativi di raggiro di questo tipo, è molto probabile che si continuerà ad essere bersagli di questo tipo più volte.

Continua a leggere su optimagazine.com