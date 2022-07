Si stanno nuovamente affacciando sui nostri smartphone i messaggi di Europa Factor S.p.A., anche se in passato abbiamo imparato a conoscerli soprattutto come SMS E Factor, stando ai primi riscontri che vi abbiamo fornito sul nostro magazine in merito a questa delicata situazione. Dopo i riscontri ottenuti negli ultimi giorni da parte di alcuni utenti, ho ritenuto fosse il caso tornare sulla questione, in modo da gestire nel migliore dei modi contesti di questo tipo. Vediamo come stanno le cose a luglio 2022, dopo la nuova ondata di comunicazioni diffusa nel nostro Paese.

Qualche consiglio per approcciare i messaggi di Europa Factor S.p.A. nel migliore dei modi in questa fase

Cosa sappiamo al momento per quanto riguarda i messaggi di Europa Factor S.p.A.? Come molti sanno, si tratta di una società specializzata nel recupero dei crediti. Partiamo dal presupposto che la società esista e che non sia un nome fittizio. Detto questo, occorrerebbe considerare alcuni aspetti prima di prendere qualsiasi decisione. In primo luogo, il recupero crediti dovrebbe essere certificato da una lettera, da mittente certificato e con informazioni chiare. Una volta ricevuta, consiglio a tutti di non archiviare in modo definitivo la storia. A prescindere dalla direzione che potreste prendere.

Se pensate di essere in difetto, ma soprattutto quando avete la sensazione di aver agito sempre in modo corretto, provate a sentire un avvocato per avere una consulenza specializzata su tematiche simili. A dirla tutta, vi suggerirei dapprima di sentire il fornitore per il quale vi sta parlando Europa Factor S.p.A. Magari con l’area amministrativa, in modo da accertarvi se abbiate accumulato debiti per una specifica fornitura. Al momento non ci sono altre informazioni da considerare, per evitare di avere problemi con chiamate simili.

Anche a voi sono pervenute telefonate da Europa Factor S.p.A.?

