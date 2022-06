Sta arrivando qui in Italia una nuova versione del finto SMS Centro Impiego, invitando gli utenti a contattare il numero 8938930915. In particolare, a differenza dell’ultima occasione in cui vi abbiamo parlato di una minaccia del genere in circolazione, bisogna evidenziare che in questo frangente viene menzionato il fantomatico “servizio pubblico per il cittadino“. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto come riconoscere la comunicazione che mira a trarci in inganno, con un obiettivo specifico per i malintenzionati che hanno ideato una cosa del genere.

Cosa sappiamo sul falso SMS Centro Impiego con numero 8938930915 in Italia: come riconoscerlo oggi

Una storia, questa, che con una variante del messaggio leggermente diversa abbiamo trattato sul nostro sito già a suo tempo con un altro articolo, come potrete notare con il nostro archivio. Secondo le indicazioni raccolte in questi mesi, che sento di poter confermare anche in questa circostanza, ci sono buone probabilità che l’SMS in cui viene aggiunto il numero 8938930915 da richiamare possa materializzare in tutto e per tutto una truffa. Ad esempio, è possibile che cascandoci alla grande possa essere azzerato il credito sulla nostra SIM.

Difficile che si possa rimediare un malware, o un altro pacchetto con il quale potrebbe essere messa in discussione la nostra sicurezza. Non si tratta tanto di una questione di privacy, dunque, ma di un potenziale danno economico per la vittima. E questo dovrebbe avvenire a prescindere dal fatto che il nuovo SMS segnalato oggi 13 giugno ci parli di Centro per l’Impiego o di Servizio Pubblico per il cittadino. In un contesto simile, devo necessariamente chiedere ai nostri lettori se abbiano riscontrato anomalie di questo tipo nel corso delle ultime ore.

Anche a voi è arrivato un SMS che cita il numero 8938930915 e che mostri come mittente il Centro per l’Impiego o il Servizio Pubblico per il cittadino?