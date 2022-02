Dobbiamo stare alla larga, in questa fase, dall‘SMS E Factor, facilmente riconoscibile grazie al testo “si richiede contatto telefonico”. Si tratta di un messaggio con il quale il destinatario viene invitato a chiamare un numero mobile per scoprire il motivo della richiesta. Vicenda che, almeno in parte, abbiamo affrontato in passato sul nostro magazine dopo la prima ondata di invii in Italia. Alla luce di nuove segnalazioni venute a galla oggi 15 febbraio, potrebbe essere utile appuntare qualche informazione extra sull’argomento.

Come funziona la storia dell’SMS E Factor con “si richiede contatto telefonico”

Qual è la storia che si nasconde dietro l’SMS E Factor con “si richiede contatto telefonico”? Ci sono testimonianze discordanti sui social, tra coloro che non hanno mai avuto a che fare con questo marchio, pur ricevendo il messaggio in questione, oltre ovviamente a chi è presente nel loro database. In quest’ultimo caso, ad esempio, ci sono testimonianze interessanti, fermo restando che il più delle volte non si capisce quale sia il fine ultimo specifico delle persone che provano a mettersi in contatto con noi.

Un utente, ad esempio, commentando la nuova ondata di SMS E Factor, ha risposto esplicitamente come segue: “Ti mandano questo sms dopo che hanno tentato più e più volte a chiamarti senza avere risposta. Dopo le letterine che ti hanno mandato a casa senza risposta. Allora ti inviano l’SMS. Questo è l’ufficio di recupero crediti“. Insomma, la certezza che abbiamo oggi si riferisce senza ombra di dubbio all’insistenza di persone che vogliono mettersi assolutamente in contatto con noi.

Anche a voi è capitato di ricevere SMS E Factor? Avete avuto contatti diretti con loro in passato? Fateci sapere nei commenti a fine articolo, in modo da contestualizzare al meglio il discorso e l’ondata di messaggi in circolazione.