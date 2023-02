Occorre fare molta attenzione al ritorno del fantomatico SMS di Europa Factor. Si tratta di una società che si occupa di recupero crediti, ragion per cui in tanti potrebbero pensare di ritrovarsi al cospetto di una comunicazione autentica, ma come abbiamo avuto modo di osservare lo scorso anno con un altro articolo, è opportuno fare molta attenzione. Sostanzialmente, tocca ripetere i medesimi concetti espressi a suo tempo, in modo che non ci si faccia trovare impreparati e magari truffati, con relativo danno economico che possiamo facilmente immaginare.

Pare stia tornando l’SMS di Europa Factor: capiamocome approcciare al meglio il messaggio

Stando alle informazioni trapelate fino ad oggi 21 febbraio, sembrerebbe nuovamente molto diffusa la catena con la quale al ricevente si dà la sensazione di dover corrispondere una somma per un servizio che gli è stato prestato in precedenza. Premesso che comunicazioni del genere non arrivino mai via SMS, ci sono altri aspetti che dobbiamo prendere in considerazione oggi e che, probabilmente, da soli dovrebbero insinuare dei dubbi anche agli utenti meno esperti su queste tematiche. Vediamo, dunque, come stanno le cose in Italia in questi giorni.

Secondo alcuni post che stanno girando soprattutto su Facebook, l’SMS Europa Factor in alcune circostanze si riferisce a somma da girare ad aziende che in realtà non abbiamo mai scelto. Un elemento chiaro che testimonia quanto siano fraudolente comunicazioni del genere. Ovviamente la società in questione è solo vittima di un attacco, da parte di malitenzionati che fingono di essere chi non sono.

Insomma, occhi aperti e se proprio doveste avere dei dubbi dopo l’SMS di Europa Factor, provate a contattare l’assistenza dell’azienda alla quale in teoria dovreste dei soldi. Così verranno sciolti in pochi minuti. Vi sono arrivate comunicazioni simili di recente?