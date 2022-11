Occorre tenere gli occhi aperti in questa fase, nel caso in cui dovesse arrivarvi un SMS Europa Factor SPA, alla luce di alcune segnalazioni che rappresentano un alert per tutti. Già, perché non siamo al cospetto di un fatto inedito. In passato sul nostro magazine ci siamo già soffermati su una lunga serie di messaggi testuali che rappresentano una minaccia per la nostra sicurezza digitale, mentre oggi 11 novembre possiamo esaminare un trend più specifico. Si tratta di una chiara intestazione che rappresenta un tentativo di truffa, con tecniche se vogliamo più avanzate rispetto a quelle degli anni scorsi.

Eventuali SMS Europa Factor SPA mirano a truffarvi: come riconoscerli e gestirli in questa fase

Come stanno le cose? Sostanzialmente gli SMS Europa Factor SPA che vengono segnalati dal pubblico in questi giorni ci parlano di fantomatiche comunicazioni giunte dalla società sul nostro smartphone, con un chiaro invito a chiamare un numero mobile per approfondire la propria posizione amministrativa. Non si allude ad alcuna utenza specifica, ma alcune persone affermano che i truffatori provano ad alludere a contratti ENEL non onorati dai clienti. Insomma, qualcuno potrebbe avere la sensazione di non aver pagato quanto dovuto per servizi di cui ha effettivamente usufruito.

Allo stato attuale, è altamente che gli utenti invogliati a chiamare il numero collocato all’interno dell’SMS Europa Factor SPA possano andare incontro a brutte sorprese. Lo scenario più probabile ci conduce verso il credito della propria SIM prosciugato, fino ad arrivare all’eventuale sottoscrizione di abbonamenti. Difficile, invece, che in un contesto simile si possa installare qualche malware, visto che non abbiamo pacchetti da scaricare ed installare.

Vi faremo sapere appena si avranno ulteriori certezze sul finto SMS Europa Factor SPA. L’azienda di recupero crediti esiste, ma non si interfaccia in questo modo con gli utenti. Avete ricevuto anche voi messaggi simili di recente?

