Il momento del finale è arrivato e adesso ci si chiede se L’Ora Inchiostro contro Piombo 2 ci sarà oppure no? Chi ha conosciuto la storia di Antonio Nicastro e i suoi e ha seguito il lancio della serie, sa bene che tutto è negato come un progetto a tempo determinato e, come normale, ha una fine che corrisponde proprio alla messa in onda dell’ultimo episodio in onda oggi, 6 luglio, su Canale5.

Salvo cambiamenti, di certo non dovuti agli ascolti ottenuti da questa prima stagione che sono stati a dir poco disastrosi, L’Ora Inchiostro contro Piombo 2 non ci sarà, non è prevista la stagione 2. Il progetto è nato come miniserie e quindi con una conclusione che andrà in scena questa sera chiudendo per sempre la storia del personaggio interpretato, molto bene, da Claudio Santamaria.

Ecco il promo del finale della prima stagione in onda oggi, 6 luglio:

Spesso il mondo della serialità ci ha regalato delle sorprese ma sembra che non sarà questo il caso visto che, nonostante le ottime recensioni della critica, la serie non è riuscita a portare a casa ascolti importanti. Vuoi per il periodo poco propenso alla messa in onda di una serie del genere, vuoi per il fatto che ormai il pubblico di Canale5 è ormai assuefatto ad altro, sembra che L’Ora Inchiostro contro Piombo sia destinato a rimanere un intenso viaggio noir nel tempo ma dalle ore contate.

Liberamente tratta dal libro “Nostra Signora della Necessità”, scritto da Giuseppe Sottile e pubblicato nel 2006, la serie è stata girata due anni fa in Sicilia e ha subito uno stop a causa della pandemia, questo ha fatto slittare anche la messa in onda, inizialmente prevista per il 2021. Nel frattempo il cast si è messo a lavoro su altro e questo è un altro dettaglio che gioca a sfavore di un possibile rinnovo.