Nonostante l’ottima regia e il cast de L’Ora Inchiostro contro Piombo, sembra che il pubblico di Canale5 ormai non sappia reagire più ad alcuno stimolo e il debutto della serie non è riuscito a conquistare gli ascolti che meritava, andrà meglio questa sera? La serie tornerà in prime time con la seconda puntata e un altro pezzo di racconto sulla ‘lotta’ dei giornalisti e cronisti de L’Ora contro la mafia siciliana e non solo.

L’arrivo di Antonio Nicastro ha rivoluzionato il giornale ma il suo modo di fare cozza un po’ con la continua richiesta di Anna di essere assunta. Il Direttore teme che la giornalista possa mettere in pericolo la moglie e così decide di spingere per un suo impiego nell’archivio del partito di Donati, riuscirà davvero a metterla a tacere?

Intanto Nicastro e i suoi giornalisti si recano ad una manifestazione contro il latifondo a Corleone organizzata da Vito Monteleone l’erede di Perrotta, il sindacalista scomparso. L’intervento violento dei Carabinieri che feriscono un bracciante, costringe i giornalisti alla fuga e così anche Monteleone e la giovane Olivia, presa di mira da Liggio, si rifugiano al giornale. Per evitare il peggio, però, Monteleone alla fine si consegna spontaneamente.

L’Ora Inchiostro contro Piombo tornerà anche la prossima settimana, il 22 giugno, con una nuova puntata in cui mentre Anna inizia a lavorare alla voce di Palermo, Nicastro si occupa del presunto convegno medico organizzato da Navarra all’Hotel delle Palme. Rampulla, che segue la notizia, scopre Navarra e Liggio insieme a Genco Russo, il padrino più importante della Sicilia. Sembra che siano in arrivo i mafiosi americani esuli da Cuba e che per loro sia pronto un festino con tanto di prostitute a cui Enza vuol infiltrarsi, come andrà a finire? Intanto Nic e Domenico partono per Corleone, hanno per le mani una possibile edizione speciale.