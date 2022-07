I concerti di Cesare Cremonini nel 2022 proseguono e, dopo il tour estivo negli stadi, l’artista bolognese annuncia quello nei palasport. Sei i nuovi appuntamenti che si terranno in tre città italiane in autunno per un doppio live in ognuno dei palazzetti che accoglierà il cantante.

Si parte con un doppio evento a Roma (1 e 2 novembre) al Palazzo dello Sport per proseguire nella sua Bologna (7 e 8 novembre) all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e poi approdare a Milano (13 e 14 novembre) al Mediolanum Forum di Assago.

I sei eventi nei Palasport fanno seguito ai sette appuntamenti negli stadi, sold out. Il tour estivo si è concluso con il gran finale di Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari la scorsa domenica. Presenti solo in quel concerto oltre 70.000 persone, per un totale di 310.000 biglietti venduti in tutto il tour.

Cremonini non si ferma e annuncia gli appuntamenti nei palasport mentre in radio arriva il singolo di Tropico, Contrabbando, che lo vedrà protagonista con Fabri Fibra.

Biglietti per i concerti di Cesare Cremonini nel 2022

I biglietti per i concerti di Cesare Cremonini nel 2022 e i Pacchetti Vip saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 7 luglio. Per accedere alla presale, basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it

La vendita generale partirà alle ore 11:00 di venerdì 8 luglio su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati.

Tre le tipologie di pacchetti vip disponibili nelle tre location, uno quello che consente l’ingresso anticipato sul luogo dell’evento e in vendita per tutti e sei gli appuntamenti. I pacchetti vip disponibili: Early Entry (Roma, Bologna, Milano) e VIP Lounge (Roma e Milano).