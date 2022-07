Thor Love and Thunder è il quarto solo movie dedicato al dio del tuono interpretato da Chris Hemsworth, nonché il secondo film diretto da Taika Waititi.

Il regista neozelandese aveva già impressionato per la riscrittura del personaggio Marvel in Thor: Ragnarok, trasformandolo da una figura shakespeariana, come impostata da Kenneth Branagh nel film del 2011, a un supereroe più scanzonato – linea mantenuta poi nei successivi film corali Marvel. Thor Love and Thunder conferma la volontà di Waititi di proseguire in questa direzione, raccontando un dio del tuono in versione zen-umoristica.

Sono passati diversi anni dagli eventi di Avengers: Endgame. Thor si è unito ai Guardiani della Galassia, capitanati da Peter Quill/Star Lord (Chris Pratt), e con loro alterna la meditazione ai combattimenti interstellari, dove lo vediamo indossare un outfit da rockettaro piuttosto che il suo classico mantello rosso. Tornano alcuni volti familiari che hanno riempito le vicende di Thor: da Valchiria (Tessa Thompson), ora Re di Nuova Asgard, a Lady Sif (Jaimie Alexander) e Korg (Taika Waititi).

Ovviamente c’è anche il ritorno di Jane Foster, interpretata da Natalie Portman, che la vedremo nelle vesti di Mighty Thor. Il personaggio non appare solo come love interest ritrovato di Thor, ma ha un ruolo maggiore all’interna della storia e la spiegazione sul perché ha dei poteri fa tutto parte della narrazione.

Christian Bale interpreta Gorr, il macellatore di dèi, un villain introdotto con un solido background, che una motivazione convincente, e altrettanto è il modo di agire. Un antagonista a 360° gradi, presentato nella storia non solo come un nemico. Menzione speciale a Russel Crowe: il suo Zeus è un dio narcisista, arrogante e un po’ goffo che fa acrobazie col fulmine per poter compiacere un pantheon di divinità. Un’interpretazione immensa che strappa più di qualche risata. Non mancano, infine, deliziosi camei che i fan apprezzeranno.

Thor Love and Thunder è puro intrattenimento nel classico stile Marvel: action a suon di canzoni rock, battute efficaci, tutto sembra avere una sua logica e trovare il giusto equilibrio tra umorismo e buoni sentimenti. La scrittura di Taika Waititi è efficace perché abbraccia uno stile semplice e genuino. Unico punto debole risiede nella storia, che può sembrare un po’ banalotta, ma si prende il suo tempo per essere raccontata.

Thor Love and Thunder è nei cinema italiani dal 6 luglio.

