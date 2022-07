Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere per quanto riguarda il bonus 200 euro, soprattutto per quanto concerne le tempistiche entro le quali lo potremo toccare con mano. Secondo le ultime informazioni raccolte, infatti, ci saranno da aspettare abbastanza, se pensiamo che in tanti erano convinti di poterlo toccare con mano entro i primi giorni di luglio. Come stanno le cose rispetto al nostro ultimo articolo a tema? Effettivamente, ci sono alcuni concetti da chiarire, in modo da non crearsi illusioni e false aspettative dopo le recenti dritte raccolte.

Non ci sarà il bonus 200 euro a luglio per tanti lavoratori in Italia: quando arriva nelle nostre case

Quando arriva il bonus 200 euro? Secondo gli ultimi aggiornamenti raccolti in queste ore, i dipendenti interessati riceveranno la quota che attendo da settimane nella busta paga in arrivo fisicamente ad agosto. Questo vuol dire che troveremo il riferimento specifico nel cedolino relativo al mese di luglio). Al di là di questa premessa, comunque importante per chi si aspettava una buona notizia già in questioni giorni, abbiamo una differenza abbastanza significativa tra i lavoratori privati e quelli del settore pubblico.

Nel primo caso, infatti, occorre ricordare che sia necessario presentare entro metà luglio un’autocertificazione al proprio datore di lavoro. All’interno del documento bisogna indicare di non aver già percepito il bonus in quanto in famiglia ci sia già un titolare di pensione di cittadinanza o pensione sociale. Oltre a questo, dovrete anche indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il nome del datore di lavoro.

Dunque, ora sappiamo quando arriva il bonus 200 euro, in riferimento ai lavoratori dipendenti e non solo che si aspettavano di fare questo step già ad inizio luglio. Vi faremo sapere appena ci saranno altre informazioni in merio, in base a quanto raccolto oggi per il pubblico italiano.