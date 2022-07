Da oggi 1 luglio sta iniziando ad essere accreditato agli aventi diritto il bonus 200 euro, la misura una tantum dispensata per tenere a bada l’inflazione ed il caro energia per i pensionati, i percettori del reddito di cittadinanza ed i lavoratori dipendenti. Purtroppo, alcune categorie dovranno aspettare il mese di ottobre prima di riceverlo: tra questi rientrano i Co.co.co, i lavoratori stagionali (a tempo determinato ed intermittenti), gli agricoli a tempo determinato, gli iscritti al Fondo pensione, i dipendenti dello spettacolo con almeno 50 contributi quotidiani versati nel 2021, gli autonomi occasionali senza partita IVA, i collaboratori domestici assicurati presso la gestione INPS ed i venditori a domicilio.

Per avere accesso al bonus, tutti, in ogni caso, non dovranno superare il tetto massimo di 35 mila euro lordi l’anno. Nella circolare dello scorso 24 giugno, l’INPS ha chiarito che l’erogazione è da ritenersi valida una tantum ed in via provvisoria, e che il rafforzamento del diritto di riconoscimento della misura va ad attuarsi solo ad esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle relative attività di elaborazione sottese alle rispettive verifiche. Ciò significa che il bonus 200 euro, se erogato provvisoriamente senza che vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa, dovrà essere restituito entro l’anno dopo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

Non serve solo rispettare il limite reddituale per non dover poi restituire il bonus 200 euro: bisogna, volendo fare qualche esempio che chiarisca meglio la situazione, anche non aver ricevuto l’indennizzo da parte di due datori di lavoro o che non sia stato revocato il trattamento pensionistico che dà diritto alla prestazione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com