Se con le canzoni di Raffaella Carrà abbiamo scoperto la gioia del ballo, con il cinema e la televisione che l’hanno vista protagonista abbiamo cambiato modo di pensare e di parlare. Proviamo, ad esempio, a immaginare un mondo senza la parola “carrambata”, termine che abbiamo inevitabilmente mutuato da Carramba, Che Sorpresa!. Quando un personaggio entra nella storia significa che questa storia è stata riscritta.

Ha solo 8 anni quando veste i panni di Graziella nel film drammatico Tormento Del Passato (1952) di Mario Bonnard. Nel suo intenso percorso nel mondo del cinema lavora anche per il colosso Mario Monicelli ne I Compagni (1963) fino ad Hollywood, quando ne Il Colonnello Von Ryan (1965) di Mark Robson recita accanto a Frank Sinatra.

Ha riscritto la storia, ribadiamo, con quell’ombelico mostrato nello studio di Canzonissima nel 1970 durante la sigla Ma Che Musica Maestro!. Da quell’anno, da quella performance, il decollo: nel 1971 sdogana il Tuca Tuca e scandalizza i benpensanti, esce il primo album Raffaella.

Gli anni ’70 sono quelli delle canzoni più famose, così piene di eurodisco e allegria, che ancora oggi vengono selezionate dai DJ nelle grandi piste: A Far L’Amore Comincia Tu, Fiesta, Tanti Auguri. In appena un decennio di musica e televisione le canzoni di Raffaella Carrà diventano popolari anche in Spagna.

E la televisione? Con Pronto, Raffaella? nel 1984 riceve il titolo di Personaggio Televisivo Femminile a Livello Europeo, ma quello definitivo di “regina della televisione italiana” arriverà negli anni ’90. È il 1991 quando con Fantastico 12 entra nella storia per quello sketch di Roberto Benigni con chiare allusioni sessuali.

Nel 1995 è finalmente il momento di Carramba Che Sorpresa, un format che fa incontrare nuovamente persone che si sono perse di vista. Nel 2001 conduce il Festival di Sanremo, ma questa è soltanto una minima parte di ciò che Raffaella Carrà ha dato alla cultura italiana.

Le sue canzoni, la sua risata, il suo caschetto e il suo sorriso hanno fatto scuola e così sarà per sempre.

