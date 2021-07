Dopo la tragica notizia della morte dell’ombelico più famoso del mondo riaffiorano i ricordi: uno di questi è l’omaggio di Madonna a Raffaella Carrà andato in scena nel 2012 durante un concerto a Firenze.

Già nel 2000 le due icone si erano incontrate, anche se sul piccolo schermo. Il 2 dicembre di quell’anno miss Ciccone fu ospite di Raffaella Carrà durante una puntata di Carramba! Che Fortuna. Dopo una breve intervista la material girl si esibì con il brano Don’t Tell Me, singolo estratto dall’album Music (2000).

C’è di più. Si dice – ed è un rumor da confermare – che Madonna assistette alla partecipazione della Carrà al Festival di Sanremo del 2014 come ospite, nell’edizione condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Miss Ciccone, che seguiva il Festival dal suo divano e con addosso un pigiama, rimase folgorata dalla performance di Raffaella e arrivò a dire: “A 70 anni non potrei mai fare queste cose”. Due anni prima di questa presunta affermazione Madonna si tenne l’MDNA Tour.

L’MDNA Tour prendeva il nome da MDNA, dodicesimo album in studio di Miss Ciccone contente singoli di successo come Girls Gone Wild e Turn Up The Radio. Il tour passò per l’Italia in 3 tappe: la prima a Roma, la seconda a Milano e la terza a Firenze. Proprio nel capoluogo toscano Madonna eseguì un ballo chiaramente ispirato al Tuca Tuca di Raffaella Carrà.

Mentre cantava i brani Candy Shop e Erotica Madonna, insieme al suo ballerino Brahim Zaibat, inscenò le tipiche mosse del Tuca Tuca con le “toccate” furtive sul corpo di lui, riprendendo il numero iconico portato in scena per la prima volta da Raffaella Carrà nel 1971, quando dopo il ballo con Enzo Paolo Turchi fece tremare la Rai che ricevette pressioni dall’Osservatore Romano.

L’omaggio di Madonna a Raffaella Carrà del 2012 fu il tributo di un’icona a un’altra icona, entrambe al centro di una certa rivoluzione sessuale ed estetica, entrambe stelle del ballo.