Giacomo Gianniotti subentra a Luca Marinelli in Diabolik 2. Per il secondo capitolo della trilogia dei Manetti bros., intitolato Ginko all’Attacco!, a indossare la maschera del Re del Terrore sarà l’attore italo-canadese, nato a Roma e cresciuto a Toronto.

Giacomo Gianniotti è noto al grande pubblico internazionale soprattutto per il suo ruolo nella serie di ABC Grey’s Anatomy, in cui ha interpretato per cinque stagioni lo specializzando italoamericano Andrew DeLuca, debuttando anche alla regia di un episodio: uscito di scena tragicamente nella passata edizione, con la morte del suo personaggio, Gianniotti ha raccontato come ha ottenuto il ruolo di Diabolik interpretato in precedenza da Marinelli.

Giacomo Gianniotti è affiancato da Miriam Leone e Valerio Mastandrea, che in questo secondo capitolo di Diabolik tornano a vestire i panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko. Con loro anche Monica Bellucci nel ruolo di Altea, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, forte e carismatica.

@01 Distribution

Giacomo Gianniotti appare nel poster e nel teaser del nuovo film appena rilasciato da Mompracem e Rai Cinema, che producono Ginko all’Attacco!: il soggetto è scritto dai Manetti bros. e Mario Gomboli, tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, la sceneggiatura è a firma dei Manetti bros. e Michelangelo La Neve. Prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission, il film uscirà nelle sale il prossimo 17 novembre, distribuito da 01 Distribution.

