Per il Huawei Mate 50 si punterà moltissimo sul comparto fotografico, grazie ad una nuova tecnologia appena annunciata denominata XMAGE. In queste ore il noto informatore Teme, specializzato nel brand cinese, ha infatti condiviso una foto del futuro top di gamma, immortalato sul retro. Questo riporta il vistoso comparto per gli scatti in forma circolare e in bella evidenza, proprio il logo della nuova soluzione.

La storica partnership con Leica è ufficialmente finita. Dal primo smartphone Huawei P9 in collaborazione con il predetto marchio ne è passata di acqua sotto i ponti. Ora, proprio Leica ha stretto una nuova collaborazione con Xiaomi ma Huawei non si è data per vinta andando oltre. La nuova tecnologia di fotografia ha l’ambizioso obiettivo di conquistare nuovi livelli dell’industria dell’imaging mobile. Secondo quanto riferito, il risultato sarà facilmente raggiungibile grazie all’innovazione tecnologica, anche ad una nuova esperienza di ripresa video e a nuove soluzioni di editing dei risultati.

Probabilmente la filosofia perseguita per il Huawei Mate 50 sarà la stessa del Huawei P50 Pro ossia “quello che vedi è quello che ottieni”. La qualità degli scatti punta ad essere eccelsa con colori e sfumature fedeli alla realtà. Peccato che non si abbiano per il momento i dettagli hardware dei sensori, della loro risoluzione, la relativa apertura focale e molti altri dati. Questi ultimi potrebbero però presto arrivare, vista la distanza temporale (non certo abissale) che ci separa dal dispositivo. Dopo tanto attesa e il salto vero e proprio della generazione 2021, il nuovo Mate dovrebbe arrivare sul mercato nella prima parte di autunno. Rispettando la tradizione del passato, ottobre potrebbe essere il mese indicato per la presentazione e poi anche per il relativo lancio commerciale. Eventuali conferme in questa direzione potranno essere fornite nel pieno di questa calda estate 2022.

