Che aspetto avrà il Huawei Mate 50 quando arriverà sul mercato? La serie ha accumulato un ritardo incredibile, saltando del tutto l’appuntamento con l’autunno 2021 a favore invece del lancio dei Huawei P50. Dopo che in molti ne avevano messo in dubbio la reale esistenza, sembra proprio che la sua presentazione si concretizzerà entro la fine dell’anno in corso e non oltre. Giunti a fine giugno, possiamo anche commentare i primi render delle cover del dispositivo che ci regalano il futuribile design in uscita.

L’immagine di apertura articolo, sulla base delle presunte cover del top di gamma, ci restituisce quello che dovrebbe essere l’aspetto finale proprio del Huawei Mate 50. Balza subito all’occhio la presenza di una fotocamera circolare principale sul retro. A differenza che dei Huawei P50 dove le sezioni sono due, i progettisti hanno preferito puntare ancora su un comparto fotocamera singolo ma molto grande e sempre circolare. La preziosa unità Hardware non sarebbe per nulla costruita con la partnership di Leica ed in effetti non visualizziamo alcun logo del brand corrispondente nel render.

Per quanto riguarda poi il fronte, è impossibile non notare le cornici strettissime del dispositivo ma il render oggi esaminato ci fornisce ben poche informazioni su dimensioni esatte del display e delle lunette intorno allo schermo. Dovrebbe pure essere mantenuto davvero un ridotto spessore del telefono ma, anche per questo aspetto, siamo nel campo delle ipotesi.

Tralasciando il design del prossimo Huawei Mate 50, sembra del tutto confermato che il prossimo smartphone non avrà la variante 5G, esattamente come il Huawei P50. La carenza, dovuta alla mancanza di fornitura di chip specifici, dovrebbe essere mitigata in parte con l’utilizzo di un chip 4G di ultima generazione. Poi, la possibilità di navigare alla massima velocità potrebbe giungere anche grazie a cover specifiche con processore integrato, come accaduto anche per altri modelli.

