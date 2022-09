Manca dal mercato dal 2020 e adesso è in arrivo la nuova serie Mate di casa Huawei che include il Mate 50 ed i vari Mate 50 Pro, Mate 50 RS Porsche Design e Mate 50E. Parliamo di tutti dispositivi top di gamma, in grado di portare nuova linfa vitale al produttore cinese. Per quanto riguarda l’estetica in generale, le novità non sono molte: per dirvene una, resta invariata la fotocamera con modulo circolare, anche se senza l’anello tipico dei Mate 30 e 40 (sarà presente un blocco unico monolitico). Tutti i modelli della linea disporranno di una fotocamera principale posteriore con apertura variabile.

Per quanto riguarda le nuance cromatiche, al momento i colori disponibili sembrano essere Frost Silver, Shining Gold Black e Streamer Purple, ma sono presenti due varianti in ecopelle vegana di colore nero e arancio con in dotazione un vetro protettivo Kunlun, realizzato con un processo di lavorazione per la resistenza agli urti. Un’altra particolarità è la struttura in nano-cristalli che rende il Huawei Mate 50 il primo device a ricevere la certificazione Swiss SGS a 5 stelle, che lo attesta 10 volte più resistente alle cadute rispetto al vetro tradizionale (c’è poi anche la certificazione IP68 contro liquidi e polvere). Inoltre, Huawei Mate 50 RS Porsche Edition è caratterizzato da una scocca in ceramica bi-colore, Blu Scuro e Viola/Rosso, la prima al mondo così realizzata.

Tutte le varianti, ad eccezione del 50E, hanno anche la possibilità di inviare messaggi via satellite. Tra le altre differenze da segnalare tra il Huawei Mate 50 ed il Mate 50 Pro c’è il riconoscimento facciale 3D presente solo a bordo di quest’ultimo modello, oltre che alla fotocamera anteriore da 13MP, che a bordo del Huawei Mate 50 Pro diventa da 13MP + 3D ToF. Per quanto riguarda i prezzi, si parte dai 580 euro per il modello base fino ad arrivare ai 1880 euro per la versione Huawei Mate 50 RS Porsche Design.

