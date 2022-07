I Huawei Mate 50 sono davvero alle porte: la loro data di uscita in un evento almeno asiatico sarà quella del prossimo 27 luglio. Dopo l’annuncio di un nuovo keynote estivo per il brand cinese fatto in queste ore, non ci sono particolari dubbi sul fatto che durante l’appuntamento hi-tech ci sarà spazio anche per la nuova serie ammiraglia.

Le voci intorno alla prossima data di uscita dei Huawei Mate 50 erano trapelate già nel corso delle scorse settimane. Il lancio previsto fra una decina di giorni sarà di certo dedicato a nuovi dispositivi hardware come appunto i Huawei Mate 50 ma anche al rilascio ufficiale di Harmony OS 3.0, la nuova versione più che matura del sistema operativo proprietario Huawei appunto.

Quanti Huawei Mate 50 sono pronti ad essere lanciati sul mercato, probabilmente solo asiatico in un primo momento? L’informatore Teme, nelle ultime ore, ha condiviso delle foto di un concept per la serie. Queste immortalano ben 3 esemplari degli smartphone, in particolare il modello standard, Pro e X. Come intuibile dal tweet in chiusura articolo del leaker, è chiaro che i telefoni si distingueranno tra loro per la dimensione del display ma anche per il comparto fotocamera. Per quanto, in tutti i casi, l’alloggiamento dei sensori sarà circolare, è auspicabile che le unità principali, il teleobiettivo, il grandangolo magari siano diverse da esemplare ad esemplare.

Come già anticipato, nel momento in cui il prossimo 27 luglio saranno lanciati i nuovi Mate 50, questi potranno poi essere messi in vendita solo in Cina. L’arrivo di tutta la serie in Europa e dunque in Italia potrebbe essere frenata da numerosi ostacoli: magari una scarsa disponibilità di scorte e soprattutto una incerta decisione software relativa alla distribuzione del nuovo hardware ancora senza Harmony OS a bordo per il mondo occidentale. Entrambi i dubbi potrebbero essere dissipati fra una manciata di giorni.

Continua a leggere su optimagazine.com