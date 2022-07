Dietro l’angolo ci sono i Huawei Mate 50 e questa volta, non ci sarebbero ulteriori ritardi per le ammiraglie del brand che hanno totalmente saltato l’appuntamento del 2021. Dopo i Huawei Mate 40, per far spazio ai P50 anch’essi non proprio puntuali, si è preferito posticipare l’appuntamento con la serie. Per quest’ultima ora si attendeva un lancio autunnale ma così non sarà: la relativa presentazione dovrebbe concretizzarsi già nel mese di agosto.

Secondo il blogger Weibo @Factory Director Shiguan, il lancio dei due modelli Huawei Mate 50 e 50 Pro sono già previsti per la fine del prossimo mese. Molto probabilmente si tratterà inizialmente solo di un’uscita asiatica e non globale ma comunque in anticipo rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento, con probabile keynote in ottobre o al massimo novembre.

Cosa dovrebbe portare con se il Huawei Mate 50 per fare la differenza rispetto al passato e pure per far dimenticare la mancata esperienza Android a bordo? Dal punto di vista software la nuova serie non mancherà l’appuntamento con la nuova soluzione Harmony 3.0. L’OS proprietario di Huawei può dirsi più che maturo e completo e inizia a non temere confronti con la controparte di Google. Più utenti potrebbero dunque decidere di optare per i dispositivi del brand, tanto più se di punta.

Lato hardware, il vero punto di forza della serie Huawei Mate 50 dovrebbe essere la tecnologia Huawei XMAGE per la fotocamera, nuova di zecca. Si tratta del sistema più avanzato con il quale il brand supera la collaborazione con Leica, ormai partner Xiaomi. Qualche dettaglio sulla soluzione è d’obbligo: ci si avvale naturalmente di un sistema multi-camera, di un teleobiettivo periscopio, di un obiettivo di superficie a forma libera e di un sensore supersensibile RYYB. Per quanto riguarda la post produzione degli scatti, le immagini sono elaborate grazie ad algoritmi della fotografia AI, con l’ausilio della fusione HDR in tempo reale, la fotografia computazionale XD Fusion Pro, l’ottica computazionale XD Optics e altre tecnologie. Per concludere, tra gli altri aspetti dati per scontati per la prossima ammiraglia c’è la presenza a bordo di un processore Snapdragon 8 Gen 1 4G.

huaweiContinua a leggere su optimagazine.com