Potreste riscontrare problemi Legalmail InfoCert da oggi 1 luglio, in riferimento alle segnalazioni di utenti che evidenziano l’apparizione del cosiddetto errore 500. Al momento non abbiamo riscontri ufficiali da parte dello staff tecnico, oltre al fatto che il disservizio appare abbastanza circoscritto, ma è chiaro che non si possa lasciare nulla al caso. Avevamo parlato di questo universo solo anni fa, in tutt’altro contesto, mentre oggi qui da noi la questione per forza di cose cambia per alcune normative entrate in vigore. Disposizioni che inevitabilmente coinvolgono tanti italiani.

Primi riscontri sui problemi con Legalmail InfoCert con errore 500 da oggi 1 luglio in Italia

Come stanno le cose al momento? I disservizi non si sono tramutati in down fortunatamente. Almeno per ora. Chiaramente, con l’entrata in gioco della fatturazione elettronica per i forfettari, il che ha comportato l’attivazione di tante email PEC, i server sono per forza di cose sotto stress. La speranza è che tutto possa reggere e che con il trascorrere dei giorni si riuscirà a gestire meglio l’onda d’urto per il quantitativo aggiuntivo di utenti che ora dovranno iniziare ad utilizzare servizi finora ignorati. Di sicuro, la questione dovrà essere monitorata con grande attenzione nelle prossime ore.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo riscontri ufficiali dallo staff sui problemi che sono stati riscontrati con Legalmail InfoCert, ma la sensazione è che si possa restare in binari tutto sommato gestibili. Ne sapremo di più nel pomeriggio, quando capiremo come evolveranno le segnalazioni da parte di coloro che utilizzano questo servizio.

A voi come vanno le cose oggi? Avete riscontrato problemi Legalmail InfoCert? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in attesa di ulteriori informazioni che tornino utili a tutti quello che registrano difficoltà questo venerdì.

