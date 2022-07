E’ arrivata la bella estate di “ARENA TAN” di Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord tra Cinema, Teatro, Musica, Danza, spettacoli per bambini e famiglie, laboratori all’aperto fino al 29 settembre. Una rassegna diffusa, alla sua terza edizione, e ricca di offerte culturali tra gli spazi esterni del TAN, le terrazze di Chikù, il Parco Corto Maltese, la Villa Comunale di Scampia e l’Istituto Grenoble che ospiterà in partnership un workshop del coreografo francese Hervè Koubi per la prima volta a Napoli.

La periferia nord che diventa dunque attrattiva per la qualità delle iniziative culturali che offre agli abitanti di queste aree. Dunque non solo grazie all collaborazione con le associazioni del territorio, si può programmare una rassegna che si snoda tra Piscinola e Scampia. “Arena TAN” cresce e conferma quest’anno le collaborazioni anche con Teatro Pubblico Campano, Institut Francais Napoli – Grenoble e il teatro francese Grrranit Scene Nationale de Belfort.

“Vogliamo che questa periferia possa godere – dicono Hilenia de Falco e Lello Serao, direttori artistici del TAN – delle stesse opportunità culturali di cui gode la città metropolitana e la regione intera. La rassegna cresce grazie al coinvolgimento delle tante associazioni di quartiere ma anche in virtù della partecipazione del pubblico, adulti e bambini, che vuole usufruire delle iniziative che mettiamo a disposizione e che spaziano dalla danza, al cinema al teatro, ai laboratori didattici. La nostra è una scelta di politica culturale che vogliamo che si rafforzi in queste aree di periferia”.

Prepariamoci all’ascolto della bella musica in compagnia, domenica 3 luglio ore 21.00 presso i giardini del Teatro Area Nord, con le Ebbanesis in Cosi fan tutte Liberamente tratto dall’opera di Mozart con Serena Pisa e Viviana Cangiano arrangiamenti Leandro Piccioni e Mario Tronco regia Giuseppe Miale Di Mauro. Spettacolo da non perdere per la bravura e il vocalismo delle due protagoniste.

La Rassegna prosegue, Venerdì 8 luglio ore 21.00, con un omaggio a Titina De Filippo con lo spettacolo “Titina la magnifica” con Antonella Stefanucci ed Edoardo Sorgente, drammaturgia Domenico Ingenito e Francesco Saponaro, regia e spazio scenico Francesco Saponaro. La Produzione è del Trianon Viviani.

Martedì 26 luglio ore 21.00, ritorna un grande protagonista della scena e dell’impegno civile Ascanio Celestini in Radio Clandestina uno spettacolo di Ascanio Celestini Tratto da “L’ordine è già stato eseguito” di Alessandro Portelli Suono Andrea Pesce Produzione Fabbrica srl. Non perdetevi lo spettacolo.

Previsto per il 16 settembre alle ore 21.00 una nuova produzione di Fausto Vespertino.

Sono previste inoltre quattro sezioni dal titolo: “Estate a Scampvill” curata da Chi rom e…chi no nell’ambito del Moss – Ecomuseo urbano Scampia, promossa e sostenuta da Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord, in sinergia con l’azione “cultura del sospeso” di “Ip Ip Urrà”, progetto selezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Iniziativa che si svolgerà negli spazi di Chikù-Cultura, Gastronomia e Tempo libero (Largo della Cittadinanza Attiva – Scampia), del Parco Corto Maltese (Via Hugo Pratt), e della Villa Comunale di Scampia – Parco Ciro Esposito (Viale della Resistenza).

In programma Rane laboratorio di teatro della “Non scuola corsara” del Collettivo LaCorsa: il laboratorio è aperto a tutti e tutte e si terrà tra Chikù e la Villa Comunale di Scampia, dalle 17.00 alle 19.00, nei giorni 1-4-6-8-11-12-13-14 luglio. Le attività si concluderanno il 14 luglio alle ore 19.00 con uno spettacolo finale, tra la Villa Comunale di Scampia e Chikù promosso negli itinerari del Moss Ecomuseo Urbano Scampia. Dopo il successo di Pulcinella e la scatola magica della compagnia Teatro In Fabula, diretto e interpretato da Antonio Piccolo e Melissa Di Genova, il programma continua: Sabato 9 luglio sulle terrazze di Chikù Il Mago di Oz, una coproduzione Tieffeu – Teatro Figura Umbro di Perugia e Teatro Bertolt Brecht di Formia, con la regia di Maurizio Stammati. Giovedì 22 settembre, alle ore 18.00, la performance itinerante Fleur, a cura de La baracca dei buffoni, animerà la Villa Comunale e il centro Chikù di Scampia. Tra giovedì 29 settembre, alle ore 19.00 presso le terrazze di Chikù ci sarà lo spettacolo “Come Alice” I Teatrini.

Non possono mancare le serate di Cinema al TAN, una rassegna a cura dell’associazione NaNo Film che ha inaugurato le attività estive del TAN con il successo del NaNo Film Festival. Venerdì 1 luglio ore 21.00 al Teatro Area Nord Caffe’ & Vino, due mondi con Gennarino Esposito prodotto da Mauro Illiano e Andrej Godina diretto da Vincenzo Lamagna. Continua Venerdì 15 luglio ore 21.00 Teatro Area Nord Dove sei prodotto da Assunta Mansueto regia di Vincenzo Lamagna con Agostino Chiummariello, Antonella Ippolito, Pina Panico Salemme, Dalila Arena, Rossella Pugliese. Le visioni dei film saranno precedute da aperitivo e talk con produttori e registi.

Assai apprezzato e atteso l’appuntamento con la Danza che ritorna dal 21 al 23 luglio, dopo il successo dello scorso anno, il Festival Movi|mentale ideato e diretto da Interno 5 che affianca ad una selezione/concorso di video danza ad una performance itinerante nei giardini del Teatro Area Nord affidata a 5 coreografi campani dal titolo Una moltitudine di cose diverse ispirata al Decameron di Giovanni Boccaccio. Il festival ospiterà anche un workshop del coreografo Hervè Koubi dal 21 al 24 luglio presso Institut Francais Napoli – Grenoble e Embodynglandscape condotto da Rossella Canciello, Stefania Petracca, Roberta Ricci. Quest’anno Movi|mentale è realizzato in partenariato con Grrranit Scene Nationale – Belfort – FR.

La rassegna è inserita nel progetto “Campania è” promosso dall’AGIS e dalla Regione Campania.

TEATRO AREA NORD

Via nuova dietro la vigna , 20

0815851096 – 0815514981

teatriassociatinapoli@gmail.com

www.teatriassociatinapoli.it