A che ora esce Stranger Things 4 Volume 2? In molti erano convinti di poter trovare gli ultimi due maxi episodi della serie Netflix sulla piattaforma già alla mezzanotte ma così non è stato. Anche questa volta il pubblico dovrà attendere perché Stranger Things 4 Volume 2 esce alle 9.00 di oggi, 1 luglio. Non ci siamo ancora ripresi dalla messa in onda del primo capitolo, che subito arriva il secondo che porterà sullo schermo lo scontro finale tra Undici e Vecna non senza perdite importanti.

Su questo punto non si sono mai sbilanciati i fratelli Duffer ma sembra proprio che la sanguinosa guerra potrebbe portare ad un addio importante proprio nel cast principale, toccherà proprio ad Undici sacrificarsi per la sua famiglia e i suoi amici?

La risposta arriverà con gli episodi 8 e 9 intitolati rispettivamente “Capitolo VIII: Papà”, della durata di 1 ora e 25 minuti, e “Capitolo IX: Il Piano” lungo invece 2 ore e 30 minuti. Due film chiuderanno quindi questa incredibile stagione dei record in visualizzazioni e commenti e dalle 9.00 di questa mattina i fan potranno iniziare la lunga maratona che termineranno quasi quattro ore dopo.

Gli episodi conclusivi di Stranger Things 4 sono firmati dai fratelli Duffer, autori e creatori della serie, così come è stato per gli episodi 1, 2 e 7 di questa stagione. L’episodio numero 3 porta la firma di Caitlin Schneiderhan, il 4 quella di Paul Dichter, il 5 di Kate Trefry e il 6 di Curtis Gwinn. Come andrà a finire e se la firma dei Duffer sarà ancora sinonimo di garanzia, paura ed emozioni, lo scopriremo solo questa mattina con questa maratona estiva che aprirà poi la strada alla lunga attesa di un quinto capitolo.