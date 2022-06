Le nuove Apple Gift Card sono arrivate in Italia e in altri paesi europei come la Francia, la Spagna e la Germania. Si tratta di una carta regalo unificata per procedere agli acquisti digitali come a quelli di nuovo hardware con diverse metodologie possibili. I tagli di memoria sono tanti e personalizzabili sulla base delle diverse esigenze.

Cosa si può acquistare

La nuova Apple Gift Card consente di effettuare acquisti su App Store, Apple TV, Apple Music, iTunes e Apple Arcade. Ma non finisce qui, altre transazioni possono essere effettuate nell’app Apple Store, su Apple.com e naturalmente negli Apple Store fisici sparsi in tutta Italia. Questa tipologia di carte è apparse per la prima volta nel 2020 negli Stati Uniti. La loro distribuzione è continuata in Canada e Australia in esclusiva e solo ora è giunta anche nel vecchio continente.

Tagli di memoria

Le nuove Apple Gift Card giungono in una nuova veste grafica molto bella: esteticamente si presentano con lo sfondo bianco e con un coloratissimo logo Apple. Proprio le carte fisiche includono anche uno sticker aggiuntivo da utilizzare a proprio piacimento.

Le Apple Gift Card possono essere regalate sia in versione fisica (nei negozi) che in quella digitale. In quest’ultimo caso, le soluzioni possono essere ritrovate su Apple.com. Il voucher per i futuri acquisti arriverà in meno di un’ora sulla casella di posta del destinatario. I tagli di memoria standard sono quelli da 25, 50 e 100 euro. Nel caso in cui si abbiano diverse esigenze, sarà possibile anche stabilire un importo diverso. Dopo l’acquisto, per il supporto necessario all’utilizzo del voucher si potrà contattare il sito support.apple.com/giftcard o chiamare l’800 554 533. La carta regalo non potrà essere convertita in denaro, rivenduta, rimborsata o scambiata con altri.

