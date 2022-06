La sentenza USA sull’aborto ha dato un colpo basso alle libertà personali e per questo è sulla bocca di tutti, compresi gli artisti. In queste ore, infatti, sono arrivate parole di dissenso da parte di star internazionali, da Eddie Vedder che durante la data dei Pearl Jam a Imola ha criticato la sentenza invocando la scelta personale di tutte le donne.

Anche Billie Eilish, dal palco del Glastonbury 2022, ha lanciato il suo grido di protesta con la frase: “My body, my choice”, letteralmente: “Il mio corpo, la mia scelta”. All’appello hanno risposto anche i Rage Against The Machine e, restando nei locali del rock, Billie Joe Armstrong dei Green Day ha detto anche di più.

La band di Berkeley si trovava a Londra per una tappa dell’Hella Mega Tour che li ha portati anche a Firenze Rocks 2022 insieme ai Weezer. Sul palco il frontman, comprensibilmente risentito per la sentenza USA sull’aborto, ha fatto una promessa.

Nel farlo ha citato un verso del singolo di successo American Idiot, esordendo proprio con il sonoro: “F**k America”. Billie Joe Armstrong ha detto:

“Rinuncerò alla mia cittadinanza. Ho deciso di venire a stare qui nel Regno Unito. C’è troppa stupidità nel mondo per tornare a quella miserabile scusa del ca**o per un Paese. Oh, non sto scherzando. Sentirete parlare di me nei prossimi giorni”.

Sarà vero? Per molti Billie Joe faceva sul serio mentre diceva: “Non sto scherzando”, e certamente il messaggio lanciato dal palco del London Stadium è stato troppo forte per cadere nel dimenticatoio. Per il momento la voce di Basket Case non ha aggiunto altro, ma nei prossimi giorni probabilmente sapremo di più.

Nel frattempo anche Taylor Swift ha detto la sua sulla sentenza USA sull’aborto:

“Sono assolutamente terrorizzata dal fatto che questo avvenga nel Paese in cui viviamo. Dopo decenni di lotte e tante persone che si sono impegnate per i diritti delle donne sul controllo del proprio corpo. la decisione di oggi ci ha spogliato di questo”.

