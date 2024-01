Nei migliori album dei Green Day troviamo la più forte ondata pop punk e punk rock degli anni ’90 che ancora oggi funziona, grazie a brani carichi di adrenalina con i loro messaggi che parlano d’amore e libertà ma che si fanno anche veicolo di una sentita denuncia sociale. Ecco il nostro viaggio tra i dischi più famosi del power trio formato da Billie Joe Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt.

Dookie (1994)

Dookie, terzo disco in studio del trio di Berkeley, è definitivamente l’album della consacrazione grazie a brani intramontabili come Basket Case, When I Come Around e Welcome To Paradise.

Nimrod (1997)

Con Nimrod i Green Day puntano più in alto e scelgono di affrontare vari argomenti fino a quel momento solamente sfiorati (alcolismo, odio, matrimonio) attraverso sfumature stilistiche più definite come l’hardcore punk e il pop punk. Grandi esempi sono Hitchin’ A Ride, Redundant e l’acustica Good Riddance (Time Of Your Life).

Warning (2000)

Con questo disco i Green Day osano ancora di più. L’album ha una forte componente pop e rari momenti punk rock, dal momento che dominano le soluzioni acustiche e folk (Minority, Warning, Waiting) e le ballate intense (Macy’s Day Parade). Il cambiamento non ottiene da subito il gradimento dei fan, che tuttavia col tempo imparano ad assimilare la nuova corrente della band.

American Idiot (2004)

Dopo l’inciampo di Warning, American Idiot rilancia alla grande la scalata al successo dei Green Day che ritornano alla furia punk dei tempi di Dookie con messaggi contro il presidente Bush e l’americano medio. Il voto positivo della critica riporta il trio ai tempi del successo di Dookie.

21st Century Breakdown (2009)

Con 21st Century Breakdown, che non può mancare tra i migliori album dei Green Day, la band continua sul filone dei concept album dopo American Idiot. Il disco gode di singoli di successo come Know Your Enemy e 21 Guns.

