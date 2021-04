Green Day e Weezer a Firenze Rocks: arrivano le prime conferme da parte dello staff del grande evento della Visarno Arena. Il festival del capoluogo toscano era rimasto fermo con l’ultimo appuntamento del 2019, prima che la pandemia del Covid-19 fermasse i concerti fino a data da destinarsi.

Green Day e Weezer a Firenze Rocks nel 2022

La band di Billie Joe Armstrong era attesa per l’11 giugno 2020 insieme ai Weezer di Rivers Cuomo. Inizialmente la data era slittata al 17 giugno 2021, ma lo staff del Firenze Rocks si è trovato costretto a slittare nuovamente l’appuntamento. Nelle ultime ore è arrivata la data definitiva per Green Day e Weezer a Firenze Rocks programmata per il 2022.

Le due band, che insieme ai Fall Out Boy avevano progettato i concerti europei Hella Mega Tour, si esibiranno alla Visarno Arena il 16 giugno 2022.

Le nuove date di Firenze Rocks

Lo staff fa sapere che il festival si terrà dal 16 al 19 giugno 2022 e che prestissimo arriveranno le novità su tutti gli headliner attesi per l’edizione 2020. Per la nuova edizione dell’evento erano stati confermati i Red Hot Chili Peppers e i Guns N’ Roses, e per il momento non esistono notizie a riguardo.

I biglietti acquistati per il 2020 resteranno validi anche nel 2022. I possessori degli abbonamenti per 3 o 4 giorni del 2020 e del 2021 potranno richiedere il rimborso entro e non oltre il 27 maggio 2021 presso la biglietteria presso la quale è stato acquistato il biglietto.

I biglietti per i Green Day sono ancora disponibili nelle soluzioni PIT 1 a 74,75 euro e Posto Unico a 64,40 euro. Disponibile anche il biglietto VIP Pack Rocks Party a 329,40 euro.

La line up completa verrà comunicata a breve. Nel frattempo la riconferma per Green Day e Weezer a Firenze Rocks è già il segno di una ripartenza nonché la speranza della ripresa della stagione dei concerti per il 2022.