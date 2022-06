Chi pensava che quest’anno si sarebbe occupata soltanto della conduzione di X Factor si sbagliava: è in arrivo il nuovo singolo di Francesca Michielin, e la voce di Chiamami Per Nome ha anche annunciato le date del tour 2023 a teatro.

Il nuovo singolo di Francesca Michielin

Bonsoir, questo il titolo del nuovo singolo di Francesca Michielin, sarà fuori da venerdì 1° luglio. Non soltanto un brano estemporaneo, bensì un primo tassello verso il nuovo progetto discografico della cantante che sarà un’occasione per celebrare 10 anni di carriera, da quell’anno in cui vinse X Factor e nel quale ritorna come conduttrice per chiudere un cerchio.

Un cerchio che si chiude anche dopo la pubblicazione de Il Cuore è Un Organo, il libro che ha decretato l’esordio di Francesca Michielin come scrittrice e seguito da un instore tour di presentazione.

A proposito del nuovo singolo, Francesca Michielin spiega che si tratta di un pop fatto di allitterazioni, un viaggi immaginario che parte da Mont Sant Michel e continua tra le strade di Napoli:

“L’‘àncora’ è la sicurezza di restare saldi alle radici e quindi fedeli a un modello safe. Tutto questo si trasforma, evolve e diventa ‘ancòra’: sono dieci anni che realizzo i miei sogni e vivo la mia vita con un fiume che mi scorre dentro, alzo il volume, di nuovo, e mi sento come un vulcano”.

Il brano ruota intorno al concetto di panta rei dove tutto scorre “come il fiume di cui parlo nel testo”. Ci sarà un nuovo album entro il 2022?

Bonsoir! Michielin10 A Teatro: le date

Bonsoir non è soltanto il nome del nuovo singolo di Francesca Michielin: la cantante ha scelto di chiamare così anche il tour Michielin10 A Teatro che partirà nel febbraio 2023. Ecco tutte le date:

Sabato 25 febbraio 2023 PORDENONE @ Auditorium Concordia

Domenica 26 febbraio 2023 TRENTO @ Auditorium Santa Chiara

Mercoledì 1 marzo 2023 ROMA @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Martedì 7 marzo 2023 FIRENZE @ Teatro Puccini

Sabato 11 marzo 2023 FERMO @ Teatro Dell’Aquila

Sabato 18 marzo 2023 MANTOVA @ Teatro Sociale

Martedì 20 marzo 2023 MILANO @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Giovedì 23 marzo 2023 TORINO @ Teatro Colosseo

Venerdì 31 marzo 2023 LECCE @ Teatro Politeama Greco

Mercoledì 5 aprile 2023 BOLOGNA@ Teatro Celebrazioni

Giovedì 13 aprile 2023 PALERMO @ Teatro Al Massimo

Venerdì 14 aprile 2023 CATANIA @ Teatro Ambasciatori

Le prevendite online partiranno mercoledì 29 giugno dalle ore 12, mentre per acquistare i biglietti presso i punti vendita autorizzati si dovrà attendere lunedì 4 luglio a partire dalle ore 11.

