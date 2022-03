Sono state annunciate nell’ultima ora le date dell’instore tour di Francesca Michielin per presentare il libro Il Cuore è Un Organo. L’esordio letterario della cantante uscirà il 15 marzo 2022, lo stesso giorno della diretta Instagram per celebrare la novità.

Il Cuore è Un Organo

Il Cuore è Un Organo, come la stessa Francesca Michielin ha raccontato, è il frutto di un intenso lavoro durato 2 anni in cui l’artista ha trovato nella scrittura un rifugio, un’evasione in un periodo storico segnato principalmente dalla pandemia.

Nella trama troviamo la storia di 3 donne: Verde, Regina e Anna. Fulcro dell’impianto narrativo è Anna, che fa incontrare Verde – cantautrice all’apice del successo – e Regina, vecchia gloria della musica, facendo sì che le loro vite si fondano insieme. Francesca Michielin ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Grazia che con questo libro ha trovato uno strumento per raccontare dall’interno il mondo della musica, apparentemente entusiasmante se visto dall’esterno, ma pieno di difficoltà e delusioni se vissuto in prima persona.

Il “cuore” del titolo rappresenta quella forma di felicità cui le protagoniste – come chiunque si ritrovi a leggere il romanzo – aspirano dopo aver raggiunto un sodalizio rivoluzionario. Per la cantante è anche un’occasione per raccontare un po’ di sé, dal momento che anche nel contesto di una fiction bisogna parlare di cose che si conoscono. Il Cuore è Un Organo di Francesca Michielin è edito da Mondadori.

Le date dell’instore tour di Francesca Michielin

La prima data dell’instore tour di Francesca Michielin si terrà il giorno successivo all’uscita del romanzo, ma non è tutto. Alle ore 19 di martedì 15 marzo 2022 la cantante sarà in diretta Instagram con Libreriamo, con la moderazione di Stella Grillo. Di seguito tutte le date con i dettagli:

Mercoledì 16 marzo, MILANO – ore 18.30, presso laFeltrinelli Libri&Musica, in piazza Piemonte 2/4. Modera Paolo Armelli. Priorità di accesso per chi acquista il libro presso laFeltrinelli di Piazza Piemonte Milano. Giovedì 17 marzo, BOLOGNA – ore 18.00, presso Librerie Coop Ambasciatori, in via degli Orefici 19. Modera Cathy La Torre Ingresso libero fino a esaurimento posti. Lunedì 21 marzo, VERONA – ore 18.00, presso Arena Casarini Hotel Due Torri di Verona, in piazza Sant’Anastasia, 4. Evento in collaborazione con laFeltrinelli Quattro Spade Verona. Priorità di accesso per chi acquista il libro presso laFeltrinelli Quattro Spade Verona. Martedì 22 marzo, GENOVA – ore 18, presso Arena Giardini Luzzati. Evento in collaborazione con laFeltrinelli di via Ceccardi. Modera Maurizio Carucci. Priorità di accesso per chi acquista il libro presso laFeltrinelli di via Ceccardi Genova. Mercoledì 23 marzo, NAPOLI – ore 18.00, presso Foqus Via Portacarrese, in via Montecalvario, 69. Evento in collaborazione con laFeltrinelli Piazza dei Martiri. Modera Marzia Sicignano. Priorità di accesso per chi acquista il libro presso laFeltrinelli Piazza dei Martiri Napoli. Venerdì 25 marzo, ROMA – ore 18.30, presso MONK, in via Giuseppe Mirri, 35. Evento in collaborazione con libreria Teatro Tlon. Accesso libero su prenotazione online Domenica 27 marzo, MODENA – ore 17.30 presso il Forum Monzani, in via Aristotele, 33. In dialogo con Jonathan Bazzi. Accesso libero su prenotazione online Domenica 3 aprile, MONFALCONE – ore 18.30, nell’ambito di GEOgrafie Festival, in piazza della Repubblica. Modera Valentina Gasparet. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info clicca qui Mercoledì 13 aprile, BRESCIA – ore 21.00, nell’ambito di Sottovuoto Festival, presso Latteria Molloy. Modera Gabriele Tura. Ingresso libero su prenotazione.

Come precisato, in alcune librerie che ospiteranno l’instore tour di Francesca Michielin l’ingresso prioritario sarà riservato a coloro che acquisteranno una copia in loco, per le altre date è necessario prenotarsi online.